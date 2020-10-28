Piso en edificio nuevo Luma Genesis

Moderno Apartamento de 2 dormitorios, 2 baños en LUMA Génesis – Geroskipou
Experimente la vida contemporánea en este hermoso apartamento de 2 dormitorios, 2 baños dentro del exclusivo desarrollo LUMA Genesis. Ideal para familias, parejas o como inversión.
Apartamento Destacados – Todo Incluido en el Precio:
- Área de estar abierta con diseño elegante y moderno.
- Aire acondicionado en cada habitación.
- Persianas eléctricas en los dormitorios.
- Estacionamiento cubierto por conveniencia.
Community Perks:
- Piscina comunitaria: Relájate y disfruta del sol de Chipre.
- Los niños Playground: Un espacio seguro y divertido para niños.
📍 Ubicación:
Este apartamento se encuentra en Geroskipou, a poca distancia de la zona universal de Paphos, el estadio Paphos y la frontera de la ciudad de Paphos. También está cerca del centro de la ciudad de Paphos, el aeropuerto, hermosas playas y servicios esenciales.
💰 Sin costos ocultos – ¡Todo Incluido!
📞 Contacta con nosotros hoy para reservar una vista o aprender más!