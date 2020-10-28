  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Yeroskipou
  4. Piso en edificio nuevo Luma Genesis

Yeroskipou, Chipre
Precio en demanda
1
ID: 27579
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 18/9/25

Localización

  • País
    Chipre
  • Barrio
    Paphos District
  • Ciudad
    Yeroskipou

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    3

Sobre el complejo

Moderno Apartamento de 2 dormitorios, 2 baños en LUMA Génesis – Geroskipou

Experimente la vida contemporánea en este hermoso apartamento de 2 dormitorios, 2 baños dentro del exclusivo desarrollo LUMA Genesis. Ideal para familias, parejas o como inversión.

Apartamento Destacados – Todo Incluido en el Precio:

- Área de estar abierta con diseño elegante y moderno.

- Aire acondicionado en cada habitación.

- Persianas eléctricas en los dormitorios.

- Estacionamiento cubierto por conveniencia.

Community Perks:

- Piscina comunitaria: Relájate y disfruta del sol de Chipre.

- Los niños Playground: Un espacio seguro y divertido para niños.

📍 Ubicación:

Este apartamento se encuentra en Geroskipou, a poca distancia de la zona universal de Paphos, el estadio Paphos y la frontera de la ciudad de Paphos. También está cerca del centro de la ciudad de Paphos, el aeropuerto, hermosas playas y servicios esenciales.

💰 Sin costos ocultos – ¡Todo Incluido!

📞 Contacta con nosotros hoy para reservar una vista o aprender más!

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 62.8
Precio por m², USD 3,078
Precio del apartamento, USD 195,118
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 90.4
Precio por m², USD 3,563
Precio del apartamento, USD 325,197

Localización en el mapa

Yeroskipou, Chipre
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
