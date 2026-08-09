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Propiedades residenciales en venta en Palodeia, Chipre

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100 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Palodeia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 225 m²
Venta es una amplia casa unifamiliar en construcción en la zona deseable de Palodeia. Esta p…
$1,47M
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Apartamento 3 habitaciones en Palodeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Palodeia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Este moderno complejo residencial se encuentra en el tranquilo suburbio montañoso de Limasso…
$366,226
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Apartamento 2 habitaciones en Palodeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Un nuevo proyecto ubicado en la zona de Palodia, Limassol. El proyecto se encuentra en una z…
$307,581
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Apartamento 4 habitaciones en Palodeia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 202 m²
Esta casa moderna de 4 dormitorios está pensada para proporcionar comodidad, funcionalidad y…
$1,05M
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Apartamento 2 habitaciones en Palodeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Moderno Residencial y Desarrollo Comercial en Palodia, Limassol. El proyecto cuenta con un t…
$322,880
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Apartamento 4 habitaciones en Palodeia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 202 m²
Esta moderna casa de 4 dormitorios está diseñada para ofrecer una cómoda familia viviendo co…
$1,05M
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Apartamento 2 habitaciones en Palodeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Moderno Residencial y Desarrollo Comercial en Palodia, Limassol. El proyecto cuenta con un t…
$322,880
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Apartamento 1 habitacion en Palodeia, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Palodeia, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Piso 1
Apartamento de 1 dormitorio Apartamentos " Espacios vivos Este próximo apartamento de 1 dor…
$199,415
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Casa 3 habitaciones en Palodeia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Nuevo proyecto enclavado cerca de prestigiosas escuelas privadas como Heritage, Island Schoo…
$545,629
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Apartamento 4 habitaciones en Palodeia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 225 m²
Venta es una amplia casa unifamiliar en construcción en la zona deseable de Palodeia. Esta p…
$1,47M
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Villa en Palodeia, Chipre
Villa
Palodeia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 405 m²
Villa de lujo en venta 5 dormitorios, 5 baños • Cuarto de Maids • Gym • Cine • Piscina infin…
$1,74M
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Casa 3 habitaciones en Palodeia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Casa unifamiliar de 3 dormitorios – Vida familiar moderna en Palodia, Limassol Esta casa uni…
$708,496
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Apartamento 4 habitaciones en Palodeia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 270 m²
Villa de lujo en venta en Limassol. La propiedad está en 4 plantas en total, la planta baja …
$1,84M
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Apartamento 4 habitaciones en Palodeia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 202 m²
Esta moderna casa de 4 dormitorios está diseñada para ofrecer una cómoda familia viviendo co…
$1,05M
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Casa 3 habitaciones en Palodeia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 179 m²
Casa independiente en la zona de Palodia, Limassol. Características clave Casa inteligente …
$577,247
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Apartamento 2 habitaciones en Palodeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 2
Área 101 m²
Situado en Palodeia , este moderno apartamento ofrece un estilo de vida cómodo en una zona t…
$354,526
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Apartamento 2 habitaciones en Palodeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 2
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Número de plantas 2
Apartamento de 2 dormitorios – Modern Living in Palodia (Bloques A & B) Este apartamento de …
$325,211
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Apartamento 4 habitaciones en Palodeia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 202 m²
Esta casa moderna de 4 dormitorios está pensada para proporcionar comodidad, funcionalidad y…
$1,05M
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Apartamento 3 habitaciones en Palodeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Apartamento de 3 dormitorios Apartamentos " Espacios vivos Este próximo apartamento de 3 do…
$383,285
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Casa 5 habitaciones en Palodeia, Chipre
Casa 5 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 5
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Área 400 m²
Villa de 5 dormitorios en Palodia, Limassol. 1 master en suite 1 en suite habitación de inv…
$1,95M
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Apartamento 4 habitaciones en Palodeia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 202 m²
Experimente la elegancia moderna y la vida sofisticada en esta casa de 4 dormitorios fuera d…
$1,12M
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Casa 5 habitaciones en Palodeia, Chipre
Casa 5 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Casa cerrada de lujo está en la zona de Palodia, Limassol. Maravillosa naturaleza, magnífica…
$2,36M
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Casa 3 habitaciones en Palodeia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Casa unifamiliar de 3 dormitorios – Vida familiar moderna en Palodia, Limassol Esta casa uni…
$656,230
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Apartamento 4 habitaciones en Palodeia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 202 m²
Esta casa moderna de 4 dormitorios está pensada para ofrecer comodidad, funcionalidad y efic…
$1,05M
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Apartamento 1 habitacion en Palodeia, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Palodeia, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Piso 2
Apartamento de 1 dormitorio Apartamentos " Espacios vivos Este próximo apartamento de 1 dor…
$214,872
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Casa 3 habitaciones en Palodeia, Chipre
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Palodeia, Chipre
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Nº de cuartos de baño 2
Área 245 m²
Hermosa casa de 3 dormitorios con piscina privada en Palodia Situada en la zona más codicia…
$831,847
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Apartamento 1 habitacion en Palodeia, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Palodeia, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Piso 1
Apartamento de 1 dormitorio Apartamentos " Espacios vivos Este próximo apartamento de 1 dor…
$203,257
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Apartamento 4 habitaciones en Palodeia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 202 m²
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Apartamento 2 habitaciones en Palodeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Palodeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Exclusiva Villa de 3 dormitorios en Palodia Esta elegante villa en Palodia combina arquitec…
$754,955
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Parámetros de las propiedades en Palodeia, Chipre

con Jardín
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