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Villas con piscina en venta en Pafos, Chipre

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11 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Premium Premium
Villa 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 14 m²
Villas Kings Beach Ubicadas en el prestigioso barrio de las Tumbas de los Reyes, las Vill…
$569,647
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Stasis Estates
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Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 410 m²
For sale: 3-bedroom, 4-bathroom villa in the exclusive ORION VILLAS project, located in the …
$1,00M
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Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 455 m²
For sale: 3-bedroom, 4-bathroom villa in the exclusive ORION VILLAS project, located in the …
$1,03M
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DD CO DEDD CO DE
Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Área 266 m²
For sale: 3-bedroom villa in EVO Homes, Konia area, Paphos. A modern project with spaciou…
$703,608
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Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 355 m²
For sale: Elegant three-bedroom villa at Premier Residences, offering the perfect balance of…
$539,807
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Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 255 m²
For sale: Almond Tree villa with 4 bedrooms in central Paphos. A modern project by a reli…
$1,35M
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 390 m²
For sale: Elegant three-bedroom villa at Premier Residences — offering the perfect balance o…
$563,276
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Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Área 266 m²
For sale: 3-bedroom villa in EVO Homes, Konia area, Paphos. A modern project with spaciou…
$679,958
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Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 4
Área 610 m²
For sale: exclusive 4-bedroom villa in Davanti Mare, Paphos. This contemporary villa perf…
$1,59M
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Villa 5 habitaciones en Pafos, Chipre
Villa 5 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 198 m²
Introducing Harmony Residences 2 - an exquisite enclave of 12 luxurious villas situated alon…
$800,320
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Villa 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Villa 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 3
Área 332 m²
Olivia Homes is an exclusive villa development in Cyprus, offering the perfect blend of luxu…
$556,110
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Parámetros de las propiedades en Pafos, Chipre

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con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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