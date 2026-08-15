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Villas del mar en venta en Pafos, Chipre

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6 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Premium Premium
Villa 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 14 m²
Villas Kings Beach Ubicadas en el prestigioso barrio de las Tumbas de los Reyes, las Vill…
$569,647
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Desarrollador
Stasis Estates
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Villa 4 habitaciones en Pafos, Chipre
Villa 4 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 127 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Pafos, Chipre
$864,000
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Villa 5 habitaciones en Pafos, Chipre
Villa 5 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 310 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Pafos, Chipre
$2,11M
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DD CO DEDD CO DE
Villa 5 habitaciones en Pafos, Chipre
Villa 5 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 205 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Pafos, Chipre
$1,79M
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Villa 5 habitaciones en Pafos, Chipre
Villa 5 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 140 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Pafos, Chipre
$1,07M
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Villa 5 habitaciones en Pafos, Chipre
Villa 5 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 197 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Pafos, Chipre
$655,379
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TekceTekce

Parámetros de las propiedades en Pafos, Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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