Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Limassol Municipality
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Piscina

Villas con piscina en venta en Limassol Municipality, Chipre

;
Tserkezoi Municipality
3
Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 5 habitaciones en Limasol, Chipre
Villa 5 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 5
Área 430 m²
Villa de lujo de cinco dormitorios en construcción, con sótano, en venta en Agios Athanasios…
$1,50M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Limassol Municipality, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir