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Villas del mar en venta en Limassol Municipality, Chipre

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Tserkezoi Municipality
3
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2 propiedades total found
Villa en Limasol, Chipre
Villa
Limasol, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Un santuario de seis habitaciones de elegancia refinada. Con amplias vistas panorámicas y ro…
$1,26M
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Villa en Limasol, Chipre
Villa
Limasol, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 465 m²
Esta impresionante villa de 4 dormitorios, con una habitación adicional de sirvienta, está s…
$3,44M
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Parámetros de las propiedades en Limassol Municipality, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
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