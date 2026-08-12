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Áticos en la montaña en Venta Limassol Municipality, Chipre

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2 propiedades total found
Ático Ático 5 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 5 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 245 m²
Piso 3/3
Presentando un lujoso apartamento ático de 3 dormitorios situado en la serena y codiciada zo…
Precio en demanda
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Ático Ático 4 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 4 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 109 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Limassol (city), Limasol (Lemesos), Chipre
$717,283
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Parámetros de las propiedades en Limassol Municipality, Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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