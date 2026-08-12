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Áticos del mar en Venta Limassol Municipality, Chipre

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Ático Borrar
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8 propiedades total found
Ático Ático 5 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 5 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 245 m²
Piso 3/3
Presentando un lujoso apartamento ático de 3 dormitorios situado en la serena y codiciada zo…
Precio en demanda
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Ático Ático 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 151 m²
Piso 4/4
The Penthouse is located in one of the greatest areas in Limassol - Neapolis district. The d…
$848,302
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Ático Ático 4 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 4 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 117 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Limassol (city), Limasol (Lemesos), Chipre
$655,379
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DD CO DEDD CO DE
Ático Ático 4 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 4 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 109 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Limassol (city), Limasol (Lemesos), Chipre
$717,283
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Ático Ático 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 299 m²
Piso 13/13
Exceptional 3 Bedroom Penthouse with Breathtaking View This luxury penthouse is located i…
$2,78M
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Ático Ático 5 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 5 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 193 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Limassol (city), Limasol (Lemesos), Chipre
$1,71M
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Ático Ático 4 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 4 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 102 m²
Número de plantas 5
Complejo residencial – Limassol (city), Limasol (Lemesos), Chipre
$1,04M
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Ático Ático 4 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 4 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 93 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Limassol (city), Limasol (Lemesos), Chipre
$755,321
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Parámetros de las propiedades en Limassol Municipality, Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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