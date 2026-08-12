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Casas en la montaña en Venta en Limassol Municipality, Chipre

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Tserkezoi Municipality
4
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1 propiedad total found
Casa 6 habitaciones en Limasol, Chipre
Casa 6 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 550 m²
Una villa de lujo situada en Agia Fyla, una de las mejores zonas de Limassol con vista al ma…
$1,54M
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Tipos de propiedades en Limassol Municipality

villas
casas de campo
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Limassol Municipality, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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