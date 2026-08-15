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Locales comerciales en venta en Larnaca District, Chipre

;
Larnaca
49
Aradippou
3
74 propiedades total found
Oficina 110 m² en Larnaca, Chipre
Oficina 110 m²
Larnaca, Chipre
Área 110 m²
Este espacio profesional de oficina, situado en la prominente calle Artemidos en la zona de …
$240,566
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Oficina en Larnaca, Chipre
Oficina
Larnaca, Chipre
Piso 2/6
Espacio de oficina prestigioso en una localización Landmark Larnaca Este moderno espacio de …
$1,21M
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Oficina en Larnaca, Chipre
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Larnaca, Chipre
Piso 2/6
Espacio de oficina prestigioso en una localización Landmark Larnaca Este moderno espacio de …
$1,32M
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Tienda en Larnaca, Chipre
Tienda
Larnaca, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
El Complejo Nicolaides está perfectamente situado en el centro de Larnaca, justo en el coraz…
$138,555
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Tienda en Larnaca, Chipre
Tienda
Larnaca, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
El Complejo Nicolaides está perfectamente situado en el centro de Larnaca, justo en el coraz…
$254,017
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Oficina en Larnaca, Chipre
Oficina
Larnaca, Chipre
Piso 2/6
Espacio de oficina prestigioso en una localización Landmark Larnaca Este moderno espacio de …
$1,24M
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TekceTekce
Propiedad comercial 945 m² en Larnaca, Chipre
Propiedad comercial 945 m²
Larnaca, Chipre
Área 945 m²
Número de plantas 4
La gloria coronadora de esta joya arquitectónica es la ubicación, en el Área Faneromeni. Est…
$2,89M
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Hotel 1 000 m² en Larnaca, Chipre
Hotel 1 000 m²
Larnaca, Chipre
Dormitorios 20
Área 1 000 m²
Situado en el corazón de Larnaca, está idealmente situado cerca de las principales atraccion…
$3,84M
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De inversiones 1 387 m² en Pervolia, Chipre
De inversiones 1 387 m²
Pervolia, Chipre
Nº de cuartos de baño 14
Área 1 387 m²
Playa frente 7 villas en venta en Pervolia zona turística de Larnaca. Las casas se completan…
$3,07M
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De inversiones 507 m² en Larnaca, Chipre
De inversiones 507 m²
Larnaca, Chipre
Dormitorios 13
Nº de cuartos de baño 13
Área 507 m²
Apartamentos dúplex, totalmente amueblados, títulos de obras disponibles. Sin tasa de transf…
$2,07M
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De inversiones 1 335 m² en Larnaca, Chipre
De inversiones 1 335 m²
Larnaca, Chipre
Área 1 335 m²
Única oportunidad de inversión en la ubicación más espectacular de Larnaca en la playa de Fi…
$5,31M
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Oficina 830 m² en Choirokoitia, Chipre
Oficina 830 m²
Choirokoitia, Chipre
Habitaciones 16
Dormitorios 16
Nº de cuartos de baño 14
Área 830 m²
Este apartotel agroturístico está situado en el pueblo de Tohni, conocido por su arquitectur…
$1,74M
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Oficina en Larnaca, Chipre
Oficina
Larnaca, Chipre
Espacio de oficina prestigioso en una localización Landmark Larnaca Este moderno espacio de …
$1,26M
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De inversiones 375 m² en Skarinou, Chipre
De inversiones 375 m²
Skarinou, Chipre
Nº de cuartos de baño 2
Área 375 m²
Casa independiente de dos plantas y un taller en Skarinou La casa tiene una superficie inter…
$322,663
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Propiedad comercial 1 437 m² en Larnaca, Chipre
Propiedad comercial 1 437 m²
Larnaca, Chipre
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 437 m²
Edificio comercial en Agios Nikolaos, Municipio de Larnaca. El edificio consta de un showroo…
$1,68M
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Oficina en Larnaca, Chipre
Oficina
Larnaca, Chipre
Número de plantas 6
Espacio de oficina prestigioso en una localización Landmark Larnaca Este moderno espacio de …
$1,36M
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De inversiones 790 m² en Larnaca District, Chipre
De inversiones 790 m²
Larnaca District, Chipre
Dormitorios 15
Área 790 m²
Excelentemente situado en la ciudad costera de Livadia, cerca del mar, con fácil y rápido ac…
$1,86M
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Restaurante, cafetería en Psematismenos, Chipre
Restaurante, cafetería
Psematismenos, Chipre
En el mercado hay una parcela destinada al desarrollo residencial, ubicada en la zona de Pse…
$138,412
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Oficina 169 m² en Larnaca, Chipre
Oficina 169 m²
Larnaca, Chipre
Área 169 m²
Un nuevo complejo cerrado en el centro de Larnaca. El complejo está convenientemente situado…
$564,364
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Oficina 210 m² en Larnaca, Chipre
Oficina 210 m²
Larnaca, Chipre
Área 210 m²
Espacios de oficina Premium situados en el corazón del Distrito Empresarial de Larnaca, con …
$758,710
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Tienda en Larnaca, Chipre
Tienda
Larnaca, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Situado en el corazón vibrante de Larnaca, Shop No.1 ofrece una oportunidad excepcional para…
$406,514
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Oficina 120 m² en Larnaca, Chipre
Oficina 120 m²
Larnaca, Chipre
Área 120 m²
Esta oficina se encuentra en una ubicación privilegiada en Larnaca. Se encuentra en la encru…
$567,972
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Tienda 295 m² en Larnaca, Chipre
Tienda 295 m²
Larnaca, Chipre
Área 295 m²
Una unidad de venta en Larnaca. La tienda consta de un espacio de venta al por menor de plan…
$764,351
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Propiedad comercial 539 m² en Larnaca, Chipre
Propiedad comercial 539 m²
Larnaca, Chipre
Nº de cuartos de baño 6
Área 539 m²
Un edificio comercial en venta en Skala, Larnaca. Fue totalmente renovado alrededor de 2006.…
$855,837
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Propiedad comercial en Larnaca, Chipre
Propiedad comercial
Larnaca, Chipre
Piso 4
Vida moderna y eficiente Apartamentos Premium de 3 dormitorios en una clase A Edificio efici…
$2,89M
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Tienda 300 m² en Larnaca, Chipre
Tienda 300 m²
Larnaca, Chipre
Área 300 m²
Tienda comercial en el centro de la ciudad, Larnaca. Tiene 300 m2 de superficies cubiertas y…
$472,186
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Hotel 1 633 m² en Larnaca, Chipre
Hotel 1 633 m²
Larnaca, Chipre
Dormitorios 40
Área 1 633 m²
Este moderno hotel de 4 plantas está convenientemente situado en el centro histórico de Larn…
$15,35M
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Almacén 2 978 m² en Xylotymbou, Chipre
Almacén 2 978 m²
Xylotymbou, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 2 978 m²
Una granja en Xylotymvou. La finca consta de: Empaquetado y edificio de oficinas con una su…
$1,06M
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Propiedad comercial 713 m² en Larnaca District, Chipre
Propiedad comercial 713 m²
Larnaca District, Chipre
Área 713 m²
Número de plantas 3
Modern Living con Oasis en la azotea privada en Prime Location Apartamento elegante con vis…
$3,69M
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Propiedad comercial 775 m² en Larnaca, Chipre
Propiedad comercial 775 m²
Larnaca, Chipre
Nº de cuartos de baño 4
Área 775 m²
Un edificio mixto de dos plantas en el centro de Larnaca. Comprende espacio de almacenamient…
$648,339
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