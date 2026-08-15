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Hoteles en venta en Larnaca District, Chipre

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Larnaca
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6 propiedades total found
Hotel 1 000 m² en Larnaca, Chipre
Hotel 1 000 m²
Larnaca, Chipre
Dormitorios 20
Área 1 000 m²
Situado en el corazón de Larnaca, está idealmente situado cerca de las principales atraccion…
$3,84M
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Hotel 1 633 m² en Larnaca, Chipre
Hotel 1 633 m²
Larnaca, Chipre
Dormitorios 40
Área 1 633 m²
Este moderno hotel de 4 plantas está convenientemente situado en el centro histórico de Larn…
$15,35M
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Hotel 10 133 m² en Oroklini, Chipre
Hotel 10 133 m²
Oroklini, Chipre
Dormitorios 70
Área 10 133 m²
Tamaño total de la parcela: 13.257m2 Superficie total edificable: 10.133m2 (sótano inc.) …
$15,35M
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Hotel 830 m² en Tochni, Chipre
Hotel 830 m²
Tochni, Chipre
Dormitorios 16
Nº de cuartos de baño 14
Área 830 m²
Situado en los suaves paisajes de ladera de Tochni, este aparthotel agroturismo presenta una…
$1,74M
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Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Hotel 895 m² en Dromolaxia, Chipre
Hotel 895 m²
Dromolaxia, Chipre
Dormitorios 20
Área 895 m²
Este apartamento urbano se encuentra a 400 metros del paseo marítimo Larnaca Beach y ofrece …
$2,95M
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Hotel 3 500 m² en Larnaca, Chipre
Hotel 3 500 m²
Larnaca, Chipre
Área 3 500 m²
Hotel acogedor y bien establecido complejo de apartamentos con tiendas comerciales, situado …
$11,80M
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TekceTekce

Tipos de propiedades en Larnaca District

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