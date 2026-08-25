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Propiedades residenciales en venta en Koinoteta Mones Lemesou, Chipre

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apartamentos
62
casas independientes
49
111 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Moni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Moni, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Piso 1
Situado en la zona de Kolossaiou, Petrou & Pavlou de Limassol, Chipre, este complejo residen…
$497 702
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Villa en Moni, Chipre
Villa
Moni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 142 m²
Una espaciosa casa de madera de 3 dormitorios pensada para familias que valoran la vida ecol…
$504 647
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Apartamento en Moni, Chipre
Apartamento
Moni, Chipre
Situado en el Boundary de Pyrgos, la tierra es ideal para una residencia permanente y está c…
$345 697
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento en Moni, Chipre
Apartamento
Moni, Chipre
Terreno residencial en venta en Moni (Slavvides), Limassol Excelente oportunidad para adqui…
$520 851
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Apartamento 4 habitaciones en Moni, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Moni, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 241 m²
Estas villas modernas, situadas en un pintoresco suburbio de la parte oriental de Limassol, …
$1,06M
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Casa 3 habitaciones en Moni, Chipre
Casa 3 habitaciones
Moni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Villa de 3 dormitorios – Modern Comfort Rodeado de Naturaleza Cerca de Limassol Descripción …
$519 694
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Moni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Moni, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Nuevo proyecto está desarrollado en Moni Village, Limassol. Consta de 11 viviendas de 2 y 3 …
$380 266
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Casa 3 habitaciones en Moni, Chipre
Casa 3 habitaciones
Moni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 209 m²
Villa de tres dormitorios con diseño expansivo, vistas al mar y piscina opcional en Moni, Li…
$549 788
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Casa 2 habitaciones en Moni, Chipre
Casa 2 habitaciones
Moni, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Bienvenido a un nuevo desarrollo exclusivo situado en la serena localidad de Moni, Limassol.…
$407 009
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Casa 4 habitaciones en Moni, Chipre
Casa 4 habitaciones
Moni, Chipre
Dormitorios 4
Área 151 m²
El pueblo y el valle de Moni, uno de los suburbios más prestigiosos de Limassol, disfruta de…
$404 160
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Apartamento 2 habitaciones en Moni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Moni, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Piso 1
Este apartamento en Moni es donde la tranquilidad se encuentra con comodidad, ofreciendo una…
$320 613
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Apartamento 2 habitaciones en Moni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Moni, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Rodeado de naturaleza, a pocos minutos de Limassol, se forma un complejo residencial cerrado…
$320 474
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Apartamento 2 habitaciones en Moni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Moni, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Piso 2/3
Descubra una vida moderna sin esfuerzo, un nuevo desarrollo contemporáneo en la deseable zon…
$486 128
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Villa en Moni, Chipre
Villa
Moni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 246 m²
Una espaciosa casa de madera de 3 dormitorios pensada para familias que valoran la vida ecol…
$891 235
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Apartamento 2 habitaciones en Moni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Moni, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Piso 1
Un amplio y contemporáneo apartamento de 2 dormitorios dentro de un nuevo y elegante desarro…
$407 422
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Villa en Moni, Chipre
Villa
Moni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 142 m²
Una espaciosa casa de madera de 3 dormitorios pensada para familias que valoran la vida ecol…
$590 298
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Apartamento 3 habitaciones en Moni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Moni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 110 m²
Piso 1
Tres apartamentos independientes de una habitación, cada uno con su propio balcón Superficie…
$461 822
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Apartamento 2 habitaciones en Moni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Moni, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 3/4
Apartamento de 2 dormitorios – Confort Contemporáneo en un entorno tranquilo Los apartamento…
$509 277
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Villa en Moni, Chipre
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Área 142 m²
Una espaciosa casa de madera de 3 dormitorios pensada para familias que valoran la vida ecol…
$567 149
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Área 142 m²
Una espaciosa casa de madera de 3 dormitorios pensada para familias que valoran la vida ecol…
$503 490
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Villa en Moni, Chipre
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Moni, Chipre
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Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Esta atractiva villa de 3 dormitorios se encuentra en la tranquila zona residencial de Moni,…
$868 086
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Apartamento 3 habitaciones en Moni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Moni, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
La ciudad de Limassol está creciendo y creciendo rápidamente, y las propiedades suburbanas s…
$631 864
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Villa en Moni, Chipre
Villa
Moni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 142 m²
Una espaciosa casa de madera de 3 dormitorios pensada para familias que valoran la vida ecol…
$549 788
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Apartamento en Moni, Chipre
Apartamento
Moni, Chipre
Una excelente oportunidad para adquirir tierras agrícolas en la tranquila y codiciada aldea …
$115 930
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Casa 3 habitaciones en Moni, Chipre
Casa 3 habitaciones
Moni, Chipre
Dormitorios 3
Hermosa casa de 3 dormitorios situada cerca de Monte Caputo, que ofrece comodidad y eficienc…
$671 320
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Apartamento 1 habitacion en Moni, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Moni, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Piso 1
Un apartamento moderno dentro de un nuevo y elegante desarrollo en la zona de Apostolos Petr…
$369 226
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Ático Ático 3 habitaciones en Moni, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Moni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 198 m²
Piso 3/3
Este impresionante ático de dos niveles ofrece una mezcla incomparable de elegancia, comodid…
$693 311
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Casa 2 habitaciones en Moni, Chipre
Casa 2 habitaciones
Moni, Chipre
Dormitorios 2
Área 131 m²
Piso 2
Esta casa de 2 dormitorios ofrece una combinación ideal de diseño moderno, diseño funcional …
$381 958
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Casa 4 habitaciones en Moni, Chipre
Casa 4 habitaciones
Moni, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
4 dormitorios House Esta hermosa casa ofrece cuatro amplios dormitorios, tres baños modernos…
$596 086
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Casa 3 habitaciones en Moni, Chipre
Casa 3 habitaciones
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Dormitorios 3
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Área 213 m²
Villa de tres dormitorios con diseño expansivo, vistas al mar y piscina opcional en Moni, Li…
$557 890
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Parámetros de las propiedades en Koinoteta Mones Lemesou, Chipre

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