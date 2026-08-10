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Apartamentos con piscina en venta en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre

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áticos
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79
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129
3 habitaciones
82
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8 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 174 m²
Venta: un amplio apartamento de 3 dormitorios en Cypress Grove, que ofrece elegantes viviend…
$730,758
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Apartamento 1 habitacion en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
Venta: un elegante apartamento de 1 dormitorio en Cypress Grove, que ofrece comodidad y eleg…
$319,412
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Apartamento 5 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 3/5
Este elegante apartamento de 2 dormitorios está situado en un nuevo edificio moderno actualm…
Precio en demanda
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TekceTekce
Apartamento 8 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Apartamento 8 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Área 579 m²
Piso 18/23
Întinzându-se pe șase etaje complete, penthouse-ul "Emperor" este bijuteria coroanei acestei…
$18,49M
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Agencia
John Taylor Cyprus
Idiomas hablados
English, Русский, Dutch
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Apartamento 4 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 255 m²
Número de plantas 8
Cada propulsión está consagrada a las conclusiones del TOP de la firma:Pisos de parquet semi…
$2,90M
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Apartamento 3 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Habitaciones 3
Área 178 m²
Se vende en construcción ático de tres dormitorios con jardín en la azotea en el centro de l…
$1,30M
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Apartamento 3 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Habitaciones 3
Área 198 m²
Apartamento de dos plantas con tres dormitorios en venta en la zona de Kolonaki - provincia …
$1,29M
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Apartamento 3 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Habitaciones 3
Área 190 m²
$1,31M
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Parámetros de las propiedades en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
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Baratos
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