Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Koinoteta Agiou Tychona
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Apartamentos en la montaña en venta en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre

;
áticos
9
1 habitación
79
2 habitaciones
129
3 habitaciones
82
Mostrar más
Apartamento Borrar
Eliminar
19 propiedades total found
Apartamento 6 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 6 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 775 m²
Un nuevo proyecto de dos lujosas villas, situado en la prestigiosa zona de Agios Tychonas de…
$3,86M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Situado en primera línea de mar en una de las zonas costeras más prestigiosas de Limassol, e…
$6,35M
Dejar una solicitud
Apartamento 6 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 6 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 775 m²
Un nuevo proyecto de dos lujosas villas, situado en la prestigiosa zona de Agios Tychonas de…
$3,86M
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 2 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Venta: Amplio apartamento de 2 dormitorios en construcción en Agios Tychon, que ofrece un es…
$749,009
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Situado en primera línea de mar en una de las zonas costeras más prestigiosas de Limassol, e…
$8,85M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Venta: Un amplio y moderno apartamento en construcción en la zona deseable de Agios Tychon. …
$768,599
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Venta: Un amplio y moderno apartamento en construcción en la zona deseable de Agios Tychon. …
$768,599
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Situado en primera línea de mar en una de las zonas costeras más prestigiosas de Limassol, e…
$6,34M
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 3/5
Este elegante apartamento de 2 dormitorios está situado en un nuevo edificio moderno actualm…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Venta: Amplio apartamento de 2 dormitorios en construcción en Agios Tychon, que ofrece un es…
$749,009
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Situado en primera línea de mar en una de las zonas costeras más prestigiosas de Limassol, e…
$8,86M
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 50 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Agios Tychonas, Limasol (Lemesos), Chipre
$247,588
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 86 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Agios Tychonas, Limasol (Lemesos), Chipre
$391,245
Dejar una solicitud
Apartamento 6 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 6 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 837 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Agios Tychonas, Limasol (Lemesos), Chipre
$4,35M
Dejar una solicitud
Apartamento 6 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 6 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 760 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Agios Tychonas, Limasol (Lemesos), Chipre
$5,98M
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Piso 3/3
🇪🇸 Apartamento 302 — Amplio apartamento de 3 dormitorios con terraza privada en la azotea y …
$1,15M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Piso 3/3
🇪🇸 Apartamento 301 — Amplio apartamento de 3 dormitorios en Evergreen 2, Limassol Superfi…
$768,684
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 150 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Agios Tychonas, Limasol (Lemesos), Chipre
$686,587
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 121 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Agios Tychonas, Limasol (Lemesos), Chipre
$520,142
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir