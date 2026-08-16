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Propiedades residenciales en venta en Chloraka, Chipre

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apartamentos
372
casas independientes
242
614 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Chloraka, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 235 m²
Este proyecto de cámara de villas modernas se encuentra en una de las zonas residenciales de…
$1,02M
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Casa 4 habitaciones en Chloraka, Chipre
Casa 4 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 334 m²
Bungalow de lujo de cuatro dormitorios situado en la baja Chloraka a poca distancia de la pl…
$1,53M
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Casa 4 habitaciones en Chloraka, Chipre
Casa 4 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 272 m²
Este increíble proyecto consta de 5 villas y se encuentra en la zona costera de Chlorakas (P…
$2,06M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 2 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Piso 2/3
Este proyecto es de 32 apartamentos de diseño impecable, cada uno con diseños ideales y vist…
$647,773
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Apartamento 1 habitacion en Chloraka, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Chloraka, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Apartamento de 1 dormitorio. Los residentes pueden elegir entre estudios elegantes, apartame…
$268,307
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VIDI GROUP
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Apartamento 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Un proyecto exclusivo compuesto por 8 apartamentos modernos. Situado en Chloraka, en Melanos…
$415,603
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
CIRVIS — Modern Two-Bedroom Apartments in Paphos The two-bedroom apartments at CIRVIS off…
$398,988
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Apartamento 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 187 m²
SOBRE LA PROPIEDAD Lujosa villa independiente situada en la tranquila zona de Chloraka, Pap…
$564,638
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 320 m²
Un proyecto de vanguardia es una dirección impresionante desde el momento en que entras. Est…
$1,66M
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Bungalow Bungalow 1 habitacion en Chloraka, Chipre
Bungalow Bungalow 1 habitacion
Chloraka, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Casa adosada semiconexa de un dormitorio para la vida costera refinada en Paphos Descubra u…
$524,512
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Apartamento 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Venta: Una hermosa villa independiente reformada en la zona de Chlorakas. Con 115 metros cua…
$580,153
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Estudio 1 habitacion en Chloraka, Chipre
Estudio 1 habitacion
Chloraka, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 2
Studio Apartment. Los residentes pueden elegir entre estudios elegantes, apartamentos de 1 &…
$205,511
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Elegante Villa de 3 dormitorios con vistas panorámicas al mar – Chloraka, Paphos Esta villa …
$641,990
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Apartamento 2 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Piso 2
Apartamento de 2 dormitorios. Se ha prestado igual atención al entorno acústico. Puertas de …
$381,724
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Apartamento 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
LUXURY THREE BEDROOM VILLA with UNOBSTRUCTED SEA VIEWs!!! Esta lujosa villa se encuentra en…
$955,851
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Apartamento 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Un proyecto exclusivo compuesto por 8 apartamentos modernos. Situado en Chloraka, en Melanos…
$531,048
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 153 m²
En venta es una impresionante villa unifamiliar completada en 2024, que ofrece un diseño mod…
$920,953
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Apartamento en Chloraka, Chipre
Apartamento
Chloraka, Chipre
Descubra una oportunidad de inversión excepcional en Chloraka, Paphos. Un impresionante ped…
$9,22M
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Apartamento 2 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Residencias de lujo en la cima de la colina situada en Chloraka a pocos pasos de la costa y …
$494,346
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Apartamento 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 187 m²
SOBRE LA PROPIEDAD Lujosa villa independiente situada en la tranquila zona de Chloraka, Pap…
$564,638
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Apartamento 1 habitacion en Chloraka, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Chloraka, Chipre
Dormitorios 1
Área 89 m²
Descripción del objeto: Cirvis Residences es una urbanización cerrada en el Bajo Chloraka, c…
$416,791
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Nils Ott Real Estates
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Casa 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Casa 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
3 casa de camarote – Modern COASTAL LIVING CON PRIVATE POOL Esta hermosa casa de 3 dormitori…
$751,880
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Apartamento 2 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Ubicado en el corazón de Chloraka, este exclusivo desarrollo cerrado ofrece un estilo de vid…
$429,607
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Apartamento 1 habitacion en Chloraka, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Chloraka, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Experimenta la vida mediterránea moderna en esta exclusiva colección de 20 residencias en Ch…
$282,313
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Casa 5 habitaciones en Chloraka, Chipre
Casa 5 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 357 m²
La colección de estas lujosas residencias privadas está situada en una ubicación excepcional…
$2,24M
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Apartamento 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 155 m²
Venta es una amplia villa independiente en la zona tranquila de Chlorakas. Esta propiedad bi…
$869,363
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Casa 5 habitaciones en Chloraka, Chipre
Casa 5 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 263 m²
Esta lujosa villa a medida está situada a sólo 300 metros de la orilla del mar en una zona m…
$1,58M
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Apartamento 2 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Moderno complejo boutique en Paphos – 2 & 3 dormitorios apartamentos Descubre un nuevo comp…
$417,141
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Apartamento 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 135 m²
Piso 2/2
Este amplio apartamento de 3 dormitorios está diseñado para una elevada vida costera, ofreci…
$455,748
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Casa 2 habitaciones en Chloraka, Chipre
Casa 2 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 2
Ubicado en el pintoresco pueblo de Chloraka, a pocos minutos del corazón vibrante de Paphos,…
$211,534
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