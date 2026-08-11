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Propiedades residenciales en venta en Agia Marinouda, Chipre

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apartamentos
45
casas independientes
33
78 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 1
Apartamento de 1 dormitorio en una nueva comunidad residencial Descubra la vida contemporáne…
$349,037
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Apartamento 4 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 324 m²
Piso 3
Apartamento de 4 dormitorios en una nueva comunidad residencial Descubra la vida contemporán…
$1,75M
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Apartamento 2 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Piso 2
Apartamento de 2 dormitorios en una nueva comunidad residencial Descubra la vida contemporán…
$694,606
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 1 habitacion en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 2
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$349,499
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Apartamento 1 habitacion en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 2
Apartamento de 1 dormitorio en una nueva comunidad residencial Descubra la vida contemporáne…
$343,258
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Apartamento 2 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Piso 1
Apartamento de 2 dormitorios en una nueva comunidad residencial Descubra la vida contemporán…
$577,875
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Apartamento 3 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
Piso 2
Apartamento de 3 dormitorios en una nueva comunidad residencial Descubra la vida contemporán…
$878,370
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Apartamento 2 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Piso 2
Apartamento de 2 dormitorios en una nueva comunidad residencial Descubra la vida contemporán…
$574,408
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Apartamento 3 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
En el corazón del exigido y dinámico desarrollo del distrito de Geroskipu se está creando un…
$577,875
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Apartamento 4 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 330 m²
Experimente un nivel excepcional de vida moderna en este amplio apartamento de lujo de cuatr…
$1,73M
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Villa en Agia Marinouda, Chipre
Villa
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 192 m²
Número de plantas 2
Venta: Villa moderna independiente, en construcción en la zona tranquila de Ayia Marinuda. L…
$696,942
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Apartamento 4 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 406 m²
Disfrute de una vivienda de lujo en Agia Marinouda, Paphos, con apartamentos elegantes, casa…
$1,85M
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Villa en Agia Marinouda, Chipre
Villa
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Experimente la vida moderna en esta exclusiva colección de 4 villas independientes de 3 dorm…
$576,071
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Apartamento 4 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 295 m²
Disfrute de la vida contemporánea en este excepcional apartamento de cuatro dormitorios en p…
$1,02M
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Apartamento 2 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Situado en la tranquila zona de Agia Marinuda, a pocos minutos del centro de Paphos, este mo…
$562,949
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Casa 3 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Casa 3 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Villas modernas en venta en Agia Marinouda, Paphos – Cerca de Elea Golf. Descubre otro desar…
$568,411
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Apartamento 2 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 196 m²
Disfrute de un estilo de vida definido por la calidad, comodidad y diseño contemporáneo en e…
$668,110
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Casa 3 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Casa 3 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 174 m²
Una colección exclusiva de 15 villas de lujo de tres habitaciones en la zona residencial de …
$641,021
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Villa en Agia Marinouda, Chipre
Villa
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Villa de tres dormitorios – Modern Comfort Meets Sustainable Living Esta exclusiva villa de …
$553,739
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Villa en Agia Marinouda, Chipre
Villa
Agia Marinouda, Chipre
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Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Experimente la vida moderna en esta exclusiva colección de 4 villas independientes de 3 dorm…
$559,909
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Apartamento 2 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Este nuevo apartamento de dos dormitorios de primera planta ahora está disponible en una exc…
$674,974
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Casa 3 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Casa 3 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Un fantástico desarrollo de 3 o 4 habitaciones separadas " residencias semiconjuntas de 3 do…
$811,680
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Apartamento 2 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 132 m²
Experiencia contemporánea Mediterránea viviendo en una de las zonas residenciales más deseab…
$426,177
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Villa en Agia Marinouda, Chipre
Villa
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Descubre la lujosa ladera que vive con impresionantes vistas panorámicas del mar Mediterráne…
$782,085
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Casa 4 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Casa 4 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Casa de 4 dormitorios todo en un nivel con una superficie cubierta interna de 240m2 más y un…
$1,00M
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Villa en Agia Marinouda, Chipre
Villa
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Villa moderna de 4 dormitorios – Agia Marinouda, Paphos Situado en la tranquila y codiciada…
$1,66M
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Apartamento 3 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
Situado en la tranquila zona de Agia Marinuda, a pocos minutos del centro de Paphos, este mo…
$850,107
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Casa 3 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Casa 3 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Un fantástico desarrollo de 3 o 4 habitaciones separadas " residencias semiconjuntas de 3 do…
$573,634
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Apartamento 1 habitacion en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Experimente un lujo contemporáneo viviendo en Agia Marinouda, Paphos, dentro de una excepcio…
$345,953
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Apartamento 2 habitaciones en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agia Marinouda, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Situado en la tranquila zona de Agia Marinuda, a pocos minutos del centro de Paphos, este mo…
$565,342
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Parámetros de las propiedades en Agia Marinouda, Chipre

con Jardín
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