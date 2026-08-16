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Villas en venta en Zadar County, Croacia

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Grad Zadar
39
Zadar
36
Grad Nin
9
Pag
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98 propiedades total found
Villa en Opcina Vir, Croacia
Villa
Opcina Vir, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
Nueva villa moderna con piscina, a 50 metros del mar!Una lujosa villa de diseño contemporáne…
$903,484
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Villa en Nin, Croacia
Villa
Nin, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
Villa en la primera línea al mar en la zona de Zadar! ¡Excelente oferta!Ubicado a lo largo d…
$1,03M
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Villa en Opcina Sukosan, Croacia
Villa
Opcina Sukosan, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 276 m²
En el encantador paraíso costero de Sukošan, una villa señorial goza de una ubicación incomp…
Precio en demanda
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 237 m²
Esta villa de alta tecnología de lujo se encuentra en Dalmacia, en Privlaka, en la primera f…
$4,04M
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Villa en Opcina Vir, Croacia
Villa
Opcina Vir, Croacia
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 9
Área 505 m²
Moderna villa nueva con 4 apartamentos de lujo, a 20 metros del mar sólo en la isla Vir!Situ…
$2,63M
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Villa en Opcina Privlaka, Croacia
Villa
Opcina Privlaka, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 189 m²
Lujo nueva villa adjunta en Privlaka, a 100 metros del mar, con techo jacuzzi, si se ofrece …
$796,152
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 235 m²
Nuevo complejo de 12 villas de lujo en una pendiente natural, que garantiza una maravillosa …
$1,43M
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Villa de lujo con impresionantes vistas al mar en la zona de Zadar, a sólo 150 metros del ma…
$1,37M
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Villa en Opcina Posedarje, Croacia
Villa
Opcina Posedarje, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 210 m²
Nuevamente construida 2025 Seafront Luxury Villa en Dalmacia – Primera fila del mar con pisc…
$1,72M
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Villa en Zadar County, Croacia
Villa
Zadar County, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 324 m²
Descubra una cautivadora villa modular en venta en Pag Island, con una encantadora vista al …
$1,66M
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Villa en Mrljane, Croacia
Villa
Mrljane, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
Esta lujosa villa con piscina y vistas al mar se encuentra en un entorno tranquilo a solo 20…
$1,66M
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Villa en Opcina Privlaka, Croacia
Villa
Opcina Privlaka, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Esta exclusiva villa de lujo se encuentra en la zona de Privlaka, cerca de Zadar, a solo 4 k…
$865,331
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 330 m²
Fantástica villa familiar moderna en construcción en Zadar zona con vistas al mar distantes.…
$1,49M
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
En venta es una nueva villa moderna cerca de Zadar con vistas al mar, a sólo 200 metros de l…
$1,27M
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Villa en Petrcane, Croacia
Villa
Petrcane, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 392 m²
Nueva villa con piscina en el famoso lugar turístico Petrčane cerca de Zadar!La zona de la v…
$1,05M
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Un complejo de 8 villas modernas de lujo situado en una colina, con una vista panorámica del…
Precio en demanda
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Villa en Opcina Privlaka, Croacia
Villa
Opcina Privlaka, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 219 m²
Villa de lujo en una fila en Privlaka, con jacuzzi en la azotea, se ofrece a la venta!Imagín…
$751,047
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Una hermosa villa de lujo ultramoderna en primera línea al mar, a pocos pasos del mar crista…
$3,40M
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Villa en Opcina Vir, Croacia
Villa
Opcina Vir, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 300 m²
Esta lujosa villa moderna con piscina climatizada se encuentra en dos niveles en una tranqui…
$970,959
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 212 m²
¡Mejor oferta!Nueva villa moderna con piscina en construcción en Zaton no muy lejos de Zadar…
$1,37M
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Villa en Opcina Preko, Croacia
Villa
Opcina Preko, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 225 m²
Villa de lujo a 200 m del mar en Preko, isla Ugljan dentro del complejo de varias villas mod…
$2,29M
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Villa en Opcina Razanac, Croacia
Villa
Opcina Razanac, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 161 m²
Villa de lujo en venta a sólo 270 metros del Mar Adriático y hermosas playas en el tranquilo…
$686,190
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Villa en Opcina Privlaka, Croacia
Villa
Opcina Privlaka, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 202 m²
¡Con descuento! Precio antiguo fue 990 000 eur, nuevo precio es 870 000 eur!Nueva villa de d…
$994,976
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 169 m²
Esta hermosa villa vacacional se encuentra en un lugar tranquilo, a solo 4 km del lugar turí…
$865,331
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Villa en Opcina Razanac, Croacia
Villa
Opcina Razanac, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Una de las cuatro nuevas villas de diseño moderno en Razanac cerca de Zadar con maravillosas…
$1,54M
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Villa en Opcina Privlaka, Croacia
Villa
Opcina Privlaka, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 252 m²
Villa moderna con piscina está siendo construida en la zona de Privlaka, a sólo 20 km de Zad…
$1,90M
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Villa en Murvica, Croacia
Villa
Murvica, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Villa de lujo con piscina privada en venta en Murvica cerca de Zadar – 150 m2 Totalmente amu…
$606,135
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 176 m²
Increíble villa de tipo fortaleza con jardín cerrado y piscina, afueras de Zadar!Superficie …
$1,13M
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Maravillosa villa con piscina a solo 2,4 km de la playa de Kolovare en la zona de Zadar (Bil…
$605,732
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 277 m²
Venta es una de las villas más atractivas de la región de Zadar, situada en una zona tranqui…
$2,23M
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Parámetros de las propiedades en Zadar County, Croacia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
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