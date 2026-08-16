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Propiedades residenciales en venta en Zadar County, Croacia

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Grad Zadar
106
Zadar
85
Grad Nin
52
Pag
22
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458 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Opcina Preko, Croacia
UP UP
Apartamento 3 habitaciones
Opcina Preko, Croacia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 1/2
Apartamento de lujo totalmente amueblado 2-BR con vistas al mar, 476 m2 Yard (1/2 Compartir)…
$467,398
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Casa 5 habitaciones en Zadar County, Croacia
Casa 5 habitaciones
Zadar County, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 551 m²
Mar:10 m Construido: 2024 Centro de pag: 8 km Distancia al aeropuerto: 87 km Espacio interi…
Precio en demanda
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Casa 7 habitaciones en Mrljane, Croacia
Casa 7 habitaciones
Mrljane, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 414 m²
Mar: 10 m Construido: 2024 Distancia al aeropuerto: 31 km Espacio interior: 414 m2 Tamañ…
$2,08M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 2 habitaciones en Zaton, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Zaton, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 103 m²
Ubicado en Zaton, un encantador retiro mediterráneo a sólo quince kilómetros de Zadar y a só…
$898,964
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Apartamento 3 habitaciones en Zaton, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Zaton, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
En la tranquila ciudad dálmata de Zaton, situada a sólo quince kilómetros de Zadar, se encue…
$961,391
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Apartamento 2 habitaciones en Zaton, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Zaton, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
En la tranquila ciudad dálmata de Zaton, situada a sólo quince kilómetros de Zadar, se encue…
$425,196
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Opcina Vir, Croacia
Villa
Opcina Vir, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
Nueva villa moderna con piscina, a 50 metros del mar!Una lujosa villa de diseño contemporáne…
$903,484
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Villa en Nin, Croacia
Villa
Nin, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
Villa en la primera línea al mar en la zona de Zadar! ¡Excelente oferta!Ubicado a lo largo d…
$1,03M
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Apartamento en Nin, Croacia
Apartamento
Nin, Croacia
НОВОСТРОЙКА 100 м ОТ  МОРЯ город НИН Р анняя стадия строительства . 📍 Тихая локаци…
$294,851
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Apartamento 2 habitaciones en Opcina Privlaka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Opcina Privlaka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1/1
Vendemos un apartamento en la primera planta del edificio nuevo S101C en Privlaka, cerca de …
$288,613
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Kolan, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Kolan, Croacia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 104 m²
Piso 1/3
The property is located in the first row by the sea, only ten meters from the shoreline. It …
$729,166
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Agencia
AGENCIJA Elite
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Apartamento 2 habitaciones en Zaton, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Zaton, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
En la tranquila ciudad dálmata de Zaton, situada a sólo quince kilómetros de Zadar, se encue…
$473,609
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Villa en Opcina Sukosan, Croacia
Villa
Opcina Sukosan, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 276 m²
En el encantador paraíso costero de Sukošan, una villa señorial goza de una ubicación incomp…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Nin, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Nin, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 143-6
$302,691
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 237 m²
Esta villa de alta tecnología de lujo se encuentra en Dalmacia, en Privlaka, en la primera f…
$4,04M
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Villa en Opcina Vir, Croacia
Villa
Opcina Vir, Croacia
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 9
Área 505 m²
Moderna villa nueva con 4 apartamentos de lujo, a 20 metros del mar sólo en la isla Vir!Situ…
$2,63M
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Casa 4 habitaciones en Opcina Starigrad, Croacia
Casa 4 habitaciones
Opcina Starigrad, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 388 m²
Ubicación: Seline Construido: 2018 Mar: 300 m Centro: 300 m Distancia al aeropuerto: 48 …
$1,38M
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Villa en Opcina Privlaka, Croacia
Villa
Opcina Privlaka, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 189 m²
Lujo nueva villa adjunta en Privlaka, a 100 metros del mar, con techo jacuzzi, si se ofrece …
$796,152
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 235 m²
Nuevo complejo de 12 villas de lujo en una pendiente natural, que garantiza una maravillosa …
$1,43M
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Villa de lujo con impresionantes vistas al mar en la zona de Zadar, a sólo 150 metros del ma…
$1,37M
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Villa en Opcina Posedarje, Croacia
Villa
Opcina Posedarje, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 210 m²
Nuevamente construida 2025 Seafront Luxury Villa en Dalmacia – Primera fila del mar con pisc…
$1,72M
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Villa en Zadar County, Croacia
Villa
Zadar County, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 324 m²
Descubra una cautivadora villa modular en venta en Pag Island, con una encantadora vista al …
$1,66M
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Villa en Mrljane, Croacia
Villa
Mrljane, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
Esta lujosa villa con piscina y vistas al mar se encuentra en un entorno tranquilo a solo 20…
$1,66M
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 166 m²
Experimente lo mejor de Dalmatian viviendo en esta exclusiva villa urbana con sólo seis apar…
$1,57M
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Villa en Opcina Privlaka, Croacia
Villa
Opcina Privlaka, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Esta exclusiva villa de lujo se encuentra en la zona de Privlaka, cerca de Zadar, a solo 4 k…
$865,331
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Ático Ático 2 habitaciones en Municipality of Kolan, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Municipality of Kolan, Croacia
Dormitorios 2
Área 127 m²
Discover this exceptional penthouse, located in a modern urban villa on one of the most beau…
$743,024
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AGENCIJA Elite
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English, Русский, Deutsch
Apartamento 2 habitaciones en Zaton, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Zaton, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Ubicado en Zaton, un encantador retiro mediterráneo a sólo quince kilómetros de Zadar y a só…
$800,559
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 330 m²
Fantástica villa familiar moderna en construcción en Zadar zona con vistas al mar distantes.…
$1,49M
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Apartamento 2 habitaciones en Zaton, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Zaton, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
En la tranquila ciudad dálmata de Zaton, situada a sólo quince kilómetros de Zadar, se encue…
$363,545
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Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
En venta es una nueva villa moderna cerca de Zadar con vistas al mar, a sólo 200 metros de l…
$1,27M
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Tipos de propiedades en Zadar County

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Zadar County, Croacia

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