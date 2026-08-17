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Propiedades residenciales en venta en Town of Rab, Croacia

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casas independientes
7
8 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Barbat, Croacia
Villa 4 habitaciones
Barbat, Croacia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Una oportunidad excepcional en la isla de Rab, Croacia – Presentamos una notable casa situad…
$764,636
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Agencia
AGENCIJA Elite
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Villa en Banjol, Croacia
Villa
Banjol, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Villa de lujo con piscina climatizada en venta en Banjol, Isla Rab – ¡a sólo 150 metros del …
$1,16M
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Villa en Town of Rab, Croacia
Villa
Town of Rab, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Moderna villa nueva futurista con piscina en venta a tan solo 100-150 metros del mar en popu…
$1,38M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa en Supetarska Draga, Croacia
Villa
Supetarska Draga, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 410 m²
Villa más casa de apartamentos en una excelente ubicación en la isla Rab en Supetarska Draga…
$1,71M
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Villa en Town of Rab, Croacia
Villa
Town of Rab, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Villa moderna con piscina rodeada de naturaleza en la isla Rab en Palit, a 750 metros del ma…
$2,29M
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Apartamento en Palit, Croacia
Apartamento
Palit, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 2/2
Apartment with Terrace, Rab, 1BR, 32 m² Located in a tranquil part of Rab town, on the islan…
$149,355
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TekceTekce
Casa 3 habitaciones en Town of Rab, Croacia
Casa 3 habitaciones
Town of Rab, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 135 m²
Número de plantas 1
House in the old town of Rab, 135.35 m2 A charming traditional house built around 1900, loc…
$243,574
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Casa 16 habitaciones en Kampor, Croacia
Casa 16 habitaciones
Kampor, Croacia
Habitaciones 16
Área 485 m²
Número de plantas 3
Apartment building with 7 apartments, Rab, Kampor, 485 m2 The apartment house is located in …
$775,008
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