Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Opcina Malinska Dubasnica
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Opcina Malinska Dubasnica, Croacia

;
apartamentos
6
casas independientes
3
9 propiedades total found
Villa en Kremenici, Croacia
Villa
Kremenici, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
En Kremenići, en el municipio de Malinska en la isla de Krk, estamos vendiendo una hermosa v…
$888,039
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AGENCIJA Elite
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Casa 4 habitaciones en Malinska, Croacia
Casa 4 habitaciones
Malinska, Croacia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Le presentamos una villa de lujo excepcional situada en la hermosa isla de Krk. Esta villa m…
$1,67M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AGENCIJA Elite
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Casa 3 habitaciones en Kremenici, Croacia
Casa 3 habitaciones
Kremenici, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
A family house located in the village of Kremenići next to Malinska on the island of Krk, 12…
$438,303
Dejar una solicitud
TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Sveti Anton, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Sveti Anton, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 112-371
$661,748
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Manor Nekretnine d.o.o.
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Apartamento 3 habitaciones en Radici, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Radici, Croacia
Habitaciones 3
Área 128 m²
Piso 1/1
Apartment in a new building, 2nd row from the sea, Malinska, 128 m2 In Malinska on the islan…
$908,397
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Radici, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Radici, Croacia
Habitaciones 3
Área 128 m²
Piso 1/1
Apartment in a new building, 2nd row from the sea, Malinska, 128 m2 In Malinska on the islan…
$908,397
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Porat, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Porat, Croacia
Habitaciones 3
Área 57 m²
Piso 2/2
MALINSKA, VANTAČIĆI, SEAVIEW APARTMENT FOR SALE!A beautiful, comfortable apartment with a v…
$198,181
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Sveti Anton, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Sveti Anton, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 101 m²
Malinska, newer duplex 4BDR with two terraces, 2 parking spaces, sea view, attractive! Sunny…
$447,290
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Radici, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Radici, Croacia
Habitaciones 3
Área 123 m²
Número de plantas 1
Apartment in a new building with a pool and 2nd row to the sea, Malinska In Malinska on the …
$874,563
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Opcina Malinska Dubasnica, Croacia

con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir