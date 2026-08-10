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Propiedades residenciales en venta en Novi Vinodolski, Croacia

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casas independientes
5
5 propiedades total found
Villa en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Villa
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 288 m²
Villa moderna con vista al mar con piscina – Novi Vinodolski!Situado en una zona tranquila y…
$1,37M
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Villa en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Villa
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Novi Vinodolski – Casa con Piscina, a 100 metros del mar!Esta impresionante casa de 200 m2 c…
$771,964
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Villa en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Villa
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 6
Área 250 m²
Villa en Novi Vinodolski a solo 50 metros del mar con piscina y garaje!Rara ubicación y prec…
$1,09M
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Villa en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Villa
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 124 m²
Nueva villa moderna en la primera línea al mar en Smokvica, Novi Vinodolski area!Área de per…
$2,28M
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Villa en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Villa
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 392 m²
Villa de lujo con piscina y vistas al mar en Novi Vinodolski – ¡A solo 300 metros del mar!No…
$1,78M
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