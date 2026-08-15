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Propiedades residenciales en venta en Opcina Viskovo, Croacia

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apartamentos
3
casas independientes
3
6 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Marcelji, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Marcelji, Croacia
Dormitorios 3
Área 83 m²
ID CODE: 129-765
$302,845
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Apartamento 2 habitaciones en Viskovo, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Viskovo, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 137-121
$358,632
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Villa en Viskovo, Croacia
Villa
Viskovo, Croacia
Área 476 m²
¡Con descuento! Precio antiguo era 900 000 eur, nuevo precio es 570 000 eur!Una impresionant…
$648,450
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 2 habitaciones en Viskovo, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Viskovo, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
ID CODE: 104-931
$230,891
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Casa 3 habitaciones en Marcelji, Croacia
Casa 3 habitaciones
Marcelji, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 240 m²
Número de plantas 2
House 120 m2, commercial building and building plot 1,065 m2, Garići, Viškovo The house with…
$177,145
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Casa 3 habitaciones en Marcelji, Croacia
Casa 3 habitaciones
Marcelji, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 240 m²
Número de plantas 2
House 120 m2, commercial building and building plot 1,065 m2, Garići, Viškovo The house with…
$287,860
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