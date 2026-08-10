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Apartamentos en venta en Primorje Gorski Kotar County, Croacia

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Grad Rijeka
24
Grad Opatija
26
Grad Crikvenica
21
Crikvenica
17
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130 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Icici, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Icici, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 100 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 114-1249
$1,71M
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Apartamento 1 habitacion en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
ID CODE: 127-374
$187,855
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Apartamento 1 habitacion en Crikvenica, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 14 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$107,589
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TekceTekce
Apartamento 1 habitacion en Crikvenica, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 23 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$175,461
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Apartamento 3 habitaciones en Lovran, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Lovran, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Número de plantas 3
ID CODE: 114-1316
$444,969
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Apartamento 1 habitacion en Crikvenica, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 23 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$176,680
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Apartamento 3 habitaciones en Icici, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Icici, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 114-1246
$672,862
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Apartamento 2 habitaciones en Crikvenica, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 2
Área 63 m²
ID CODE: 139-166
$365,865
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Kastav, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Kastav, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 130-582
$250,392
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Número de plantas 3
ID CODE: 127-316
$251,612
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Apartamento 6 habitaciones en Grad Opatija, Croacia
Apartamento 6 habitaciones
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 294 m²
ID CODE: 137-107
$1,54M
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Apartamento 3 habitaciones en Njivice, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Njivice, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Isla de Krk, Njivice: Un moderno apartamento de dos plantas está en venta en una zona tranqu…
$455,605
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Apartamento 2 habitaciones en Krk, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Krk, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
ID CODE: 105-852
$455,292
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Kastav, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Kastav, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
ID CODE: 104-914
$318,784
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Apartamento 3 habitaciones en Dramalj, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Dramalj, Croacia
Dormitorios 3
Área 126 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 129-817
$603,412
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Apartamento 3 habitaciones en Crikvenica, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
ID CODE: 139-207
$734,341
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Apartamento 1 habitacion en Krk, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Krk, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Krk Town - en venta es un lujoso apartamento situado en la primera planta de un nuevo edific…
$422,075
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Apartamento 2 habitaciones en Kraljevica, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Kraljevica, Croacia
Dormitorios 2
Área 92 m²
ID CODE: 129-917
$487,713
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Apartamento 2 habitaciones en Krk, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Krk, Croacia
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Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
ID CODE: 139-229
$436,051
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Apartamento 1 habitacion en Crikvenica, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 16 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$119,725
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 127-351
$245,743
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Apartamento 3 habitaciones en Kraljevica, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Kraljevica, Croacia
Dormitorios 3
Área 120 m²
ID CODE: 129-909
$697,383
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
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Área 86 m²
ID CODE: 135-220
$387,067
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Apartamento 1 habitacion en Ika, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Ika, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 104-993
$259,581
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
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Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
ID CODE: 130-494
$487,284
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Apartamento 3 habitaciones en Sveti Anton, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Sveti Anton, Croacia
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Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 112-371
$661,748
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Apartamento 2 habitaciones en Ika, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Ika, Croacia
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Área 92 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 119-561
$472,483
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Apartamento 4 habitaciones en Ika, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Ika, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 127 m²
Número de plantas 1
ID CODE: 104-913
$569,257
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 127-328
$253,114
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 3
Área 101 m²
ID CODE: 129-845
$215,179
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Tipos de propiedades en Primorje Gorski Kotar County

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Primorje Gorski Kotar County, Croacia

con Garaje
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