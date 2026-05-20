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Residencia LZ Sea View Premium – Luxury Coastal Living in Sihanoukville

Sihanoukville, Camboya
de
$65,480
de
$1,450/m²
;
23
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ID: 36769
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/5/26

Localización

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  • País
    Camboya
  • Región / estado
    Khaet Preah Sihanouk
  • Barrio
    Preah Sihanouk Municipality
  • Ciudad
    Sihanoukville

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Número de plantas
    Número de plantas
    34

Sobre el complejo

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LZ de Sihanoukville Mar View Premium es un desarrollo de condominios de lujo de 24 plantas por parte del equipo detrás de las Residencias de Vista Mar LZ de gran éxito, conocido por lograr la ocupación del 100% de alquiler.

Diseñado para la vida costera moderna, el proyecto ofrece un estilo de vida refinado con impresionantes vistas al mar y a la ciudad en uno de los destinos de más rápido crecimiento de Camboya.

Project Highlights

  • Condominio de lujo de 24 plantas
  • Menos de 308 residencias exclusivas
  • Primera ubicación cerca de restaurantes, centros comerciales y zonas de entretenimiento
  • Vistas panorámicas al océano y al horizonte
  • Fuerte potencial de inversión en un creciente mercado costero

Amenities Premium

  • Boutique lobby con servicio de conserjería
  • Seguridad 24/7
  • Ascensores privados de alta velocidad
  • Aparcamiento seguro
  • Servicios de lavandería y de limpieza
  • Local comercial y espacio de oficina (1F–2F)

Instalaciones para el estilo de vida

  • Campos de baloncesto
  • Zona de juegos al aire libre & salón infantil
  • Espacios recreativos familiares

Un nuevo punto de referencia para vivir de lujo en Sihanoukville, combinando comodidad, comodidad y valor de inversión a largo plazo.

Localización en el mapa

Sihanoukville, Camboya

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