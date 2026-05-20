Residencia LZ Sea View Premium – Luxury Coastal Living in Sihanoukville

LZ de Sihanoukville Mar View Premium es un desarrollo de condominios de lujo de 24 plantas por parte del equipo detrás de las Residencias de Vista Mar LZ de gran éxito, conocido por lograr la ocupación del 100% de alquiler.
Diseñado para la vida costera moderna, el proyecto ofrece un estilo de vida refinado con impresionantes vistas al mar y a la ciudad en uno de los destinos de más rápido crecimiento de Camboya.
Project Highlights
Amenities Premium
Instalaciones para el estilo de vida
Un nuevo punto de referencia para vivir de lujo en Sihanoukville, combinando comodidad, comodidad y valor de inversión a largo plazo.