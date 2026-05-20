Residencia LZ Sea View Premium – Luxury Coastal Living in Sihanoukville

LZ de Sihanoukville Mar View Premium es un desarrollo de condominios de lujo de 24 plantas por parte del equipo detrás de las Residencias de Vista Mar LZ de gran éxito, conocido por lograr la ocupación del 100% de alquiler.

Diseñado para la vida costera moderna, el proyecto ofrece un estilo de vida refinado con impresionantes vistas al mar y a la ciudad en uno de los destinos de más rápido crecimiento de Camboya.

Project Highlights

Condominio de lujo de 24 plantas

Menos de 308 residencias exclusivas

Primera ubicación cerca de restaurantes, centros comerciales y zonas de entretenimiento

Vistas panorámicas al océano y al horizonte

Fuerte potencial de inversión en un creciente mercado costero

Amenities Premium

Boutique lobby con servicio de conserjería

Seguridad 24/7

Ascensores privados de alta velocidad

Aparcamiento seguro

Servicios de lavandería y de limpieza

Local comercial y espacio de oficina (1F–2F)

Instalaciones para el estilo de vida

Campos de baloncesto

Zona de juegos al aire libre & salón infantil

Espacios recreativos familiares

Un nuevo punto de referencia para vivir de lujo en Sihanoukville, combinando comodidad, comodidad y valor de inversión a largo plazo.