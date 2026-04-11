Piso en edificio nuevo Time Square 10 Ocean View

Time Square 10 Ocean View — Flagship Coastal Investment Project in Sihanoukville 🌊🏙
Time Square 10 Ocean View es un desarrollo residencial emblemático situado en Sihanoukville, Camboya, a solo 300 metros de la playa de Otres.
El proyecto combina diseño moderno, ubicación premium y fuerte potencial de inversión, ofreciendo un estilo de vida costero con vistas panorámicas.
-...
🏡 Acerca del proyecto
El desarrollo ofrece una gama de tipos de unidades:
• 1 dormitorio (~50 m2)
• Unidades de 3 dormitorios (hasta 140 m2)
• amplios dúplex de 4 dormitorios (~200 m2)
Características clave:
🌊 vistas al mar y a la ciudad
🏙 unidades de suelo alto
📐 diseños funcionales
🌬 orientación óptima (exposición térmica reducida)
-...
📍 Ubicación — Sihanoukville (Otres Beach)
Primera ubicación con excelente conectividad:
🏖 300 m a Otres Beach
🏙 5 a 7 minutos del centro de la ciudad
✈ 20 minutos a aeropuerto internacional
🚢 20 minutos a la terminal de la isla
🌴 15 minutos a la bahía de luces
Acceso adicional:
🚗 ~2.5 horas a Phnom Penh (expresa)
✈ ~40 minutos para Siem Reap (Angkor Wat)
-...
💼 Aspectos destacados de las inversiones
Sihanoukville se está desarrollando rápidamente como:
📦 un centro logístico estratégico (RCEP)
🏢 un centro con múltiples SEZs (zonas económicas especiales)
🎰 un destino de casino con licencia (a menudo en comparación con Macau)
Esto crea:
📈 fuerte potencial de crecimiento del capital
🏨 alta demanda de alquiler
💰 atractivas oportunidades de ROI
-...
🔥 Ofertas especiales
Hasta 14% de descuento en unidades seleccionadas
📌 3BR unidades (140 m2, Diamond Tower):
disponibilidad limitada con vistas panorámicas y precio reducido por m2
📌 1 dormitorio (50 m2):
• precio reducido de $81,313 a $73,181
• alta planta + vista mar
• Tipo de unidad altamente líquido
📌 Dúplex de 4 dormitorios (200 m2):
• precio: $311.850 (después del 10% de descuento)
-...
💳 Plan de pago
• reserva: $500
• 20% de pago inicial
• 40% de instalación durante 40 meses
• 40% en la financiación de finalización o desarrollador hasta 10 años (10%)
-...
Time Square 10 Ocean View ofrece una poderosa combinación de estilo de vida costero, estado y alto rendimiento potencial de inversión en uno de los mercados de mayor crecimiento del sudeste asiático. 🌊✨