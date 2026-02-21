Complejo residencial Rezidencii u mora v centre Sianukvila

🌊 Una rara oportunidad por el mar: cuando las ubicaciones terminan más rápido que las decisiones se toman
🌊 Vista Mar • Objeto con ingreso garantizado • Retraso 0%
Apartamento de inversión en el centro de Sihanoukville.
Formato completo para los ingresos pasivos en dólares.
-----
🏡 Opciones de apartamento asequibles
Studio
• Superficie: 44,7 m2
• Costo: 65.480 USD
1 dormitorio
• Superficie: 89,6 m2
• Costo: 134.475 USD
2 dormitorios
• Superficie: 90,7 m2
• Precio: 136,175 USD
3 dormitorios
• Superficie: 133,9 m2
• Costo: 208,790 USD
-----
🎁 El precio ya incluye:
✔ Conjunto completo de muebles
✔ Electrodomésticos
✔ Disponibilidad completa para alojamiento y alquiler
No hay inversión adicional después de la compra.
-----
📈 Rendimiento garantizado
💎 8% anual por 3 años
• Los ingresos se fijan en el contrato
• Pagos al propietario - mensual
• Formato de propiedad totalmente pasivo
Durante el período de garantía:
No hay cargos de servicio
No hay contribuciones al fondo para imprevistos
Sin cargos de gestión
-----
💳 Plan de pago (instalaciones 0%)
• 2000 USD – reserva
• 20% – pago inicial
• Restauración - plazos de hasta 40 meses
• Pago trimestral
0% anual
Un horario flexible es posible.
-----
🏢 Acerca del proyecto
Moderno complejo residencial de nivel premium:
Piscina infinita en el techo
Salón con vistas al mar
Zonas de fitness
Spa/wellness
coworking
Minimercado
Aparcamiento
Seguridad y recepción 24 horas
-----
📍 Ubicación: Centro de Sihanoukville
✔ 5 minutos a la playa
✔ Proximidad al aeropuerto internacional
✔ Tiendas, restaurantes, bancos
✔ Escuelas internacionales
✔ La mayor demanda de alquiler en la ciudad
-----
🤝 Apoyo a la transacción llave en mano
• Trabajar directamente en los precios del desarrollador
• Apoyo legal
• Cálculos seguros
• Soporte después de la compra
• Ayuda con la estrategia de alquiler
-----
👨💼 Consulta con un experto de Camboya
Análisis de la rentabilidad, riesgos y estrategia de inversión.
🚩 Relevancia de precio y disponibilidad especificar al aplicar
📩 Escribe para recibir:
✔ Planificación
✔ Presentación del proyecto
✔ Parámetros financieros
✔ Selección de la unidad óptima