  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Sihanoukville
  4. Complejo residencial Rezidencii u mora v centre Sianukvila

Complejo residencial Rezidencii u mora v centre Sianukvila

Sihanoukville, Camboya
de
$65,480
VAT
;
8
Dejar una solicitud
ID: 33376
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Camboya
  • Región / estado
    Khaet Preah Sihanouk
  • Barrio
    Preah Sihanouk Municipality
  • Ciudad
    Sihanoukville

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    24

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

🌊 Una rara oportunidad por el mar: cuando las ubicaciones terminan más rápido que las decisiones se toman

🌊 Vista Mar • Objeto con ingreso garantizado • Retraso 0%

Una rara oportunidad por el mar: cuando las ubicaciones terminan más rápido que las decisiones se toman

Apartamento de inversión en el centro de Sihanoukville.
Formato completo para los ingresos pasivos en dólares.

-----

🏡 Opciones de apartamento asequibles

Studio
• Superficie: 44,7 m2
• Costo: 65.480 USD

1 dormitorio
• Superficie: 89,6 m2
• Costo: 134.475 USD

2 dormitorios
• Superficie: 90,7 m2
• Precio: 136,175 USD

3 dormitorios
• Superficie: 133,9 m2
• Costo: 208,790 USD

-----

🎁 El precio ya incluye:

✔ Conjunto completo de muebles
✔ Electrodomésticos
✔ Disponibilidad completa para alojamiento y alquiler

No hay inversión adicional después de la compra.

-----

📈 Rendimiento garantizado

💎 8% anual por 3 años

• Los ingresos se fijan en el contrato
• Pagos al propietario - mensual
• Formato de propiedad totalmente pasivo

Durante el período de garantía:

No hay cargos de servicio
No hay contribuciones al fondo para imprevistos
Sin cargos de gestión

-----

💳 Plan de pago (instalaciones 0%)

• 2000 USD – reserva
• 20% – pago inicial
• Restauración - plazos de hasta 40 meses
• Pago trimestral
0% anual

Un horario flexible es posible.

-----

🏢 Acerca del proyecto

Moderno complejo residencial de nivel premium:

Piscina infinita en el techo
Salón con vistas al mar
Zonas de fitness
Spa/wellness
coworking
Minimercado
Aparcamiento
Seguridad y recepción 24 horas

-----

📍 Ubicación: Centro de Sihanoukville

✔ 5 minutos a la playa
✔ Proximidad al aeropuerto internacional
✔ Tiendas, restaurantes, bancos
✔ Escuelas internacionales
✔ La mayor demanda de alquiler en la ciudad

-----

🤝 Apoyo a la transacción llave en mano

• Trabajar directamente en los precios del desarrollador
• Apoyo legal
• Cálculos seguros
• Soporte después de la compra
• Ayuda con la estrategia de alquiler

-----

👨‍💼 Consulta con un experto de Camboya

Análisis de la rentabilidad, riesgos y estrategia de inversión.

🚩 Relevancia de precio y disponibilidad especificar al aplicar

📩 Escribe para recibir:

✔ Planificación
✔ Presentación del proyecto
✔ Parámetros financieros
✔ Selección de la unidad óptima

Localización en el mapa

Sihanoukville, Camboya

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Pnompen kvartiry s dohodom v
Phnom Penh, Camboya
de
$90,685
Complejo residencial Time Square 10 Ocean View
Sihanoukville, Camboya
de
$45,500
Complejo residencial Wyndham UC88 BKK1
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
de
$125,074
Complejo residencial Time Square 9
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
de
$88,992
VAT
Complejo residencial Sianukvil
Sihanoukville, Camboya
de
$47,823
VAT
Está viendo
Complejo residencial Rezidencii u mora v centre Sianukvila
Sihanoukville, Camboya
de
$65,480
VAT
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Time Square 7 por Megakim World Corp.
Complejo residencial Time Square 7 por Megakim World Corp.
Complejo residencial Time Square 7 por Megakim World Corp.
Complejo residencial Time Square 7 por Megakim World Corp.
Complejo residencial Time Square 7 por Megakim World Corp.
Mostrar todo Complejo residencial Time Square 7 por Megakim World Corp.
Complejo residencial Time Square 7 por Megakim World Corp.
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 50
🏙 Lanzamiento oficial de ventas: Time Square 7 por Megakim World Corp. Bienvenido a Time Square 7 — un proyecto residencial emblemático en el corazón de Phnom Penh, ideal para quienes valoran el confort, la elegancia y las inversiones inteligentes. 📍 Ubicación privilegiada: A solo 5 m…
Desarrollador
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Dejar una solicitud
Complejo residencial Sianukvil
Complejo residencial Sianukvil
Complejo residencial Sianukvil
Complejo residencial Sianukvil
Complejo residencial Sianukvil
Mostrar todo Complejo residencial Sianukvil
Complejo residencial Sianukvil
Sihanoukville, Camboya
de
$47,823
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 30
Descripción del proyecto.Time Square 10 son tres torres residenciales en la primera línea de Otrec 1 playa en Sianoukville. Apartamento con balcón y vistas al mar. Nivel de infraestructura recreativa 4*. Todo está arreglado por el desarrollador Megakim World Corroration Ltd con reputación co…
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Complejo residencial Time Square 10 Pre Sale
Complejo residencial Time Square 10 Pre Sale
Complejo residencial Time Square 10 Pre Sale
Complejo residencial Time Square 10 Pre Sale
Complejo residencial Time Square 10 Pre Sale
Mostrar todo Complejo residencial Time Square 10 Pre Sale
Complejo residencial Time Square 10 Pre Sale
Sihanoukville, Camboya
de
$43,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 39
Uno de los nuevos proyectos de vanguardia a gran escala de Megakim World Corp Ltd bajo la marca Time Square, el principal desarrollador de Camboya, en la ciudad costera más prometedora del país, Sihanoukville. No es sólo un complejo residencial, sino un nuevo símbolo de estatus, tecnología e…
Desarrollador
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir