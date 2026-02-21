Complejo residencial Rezidencii u mora v centre Sianukvila

🌊 Una rara oportunidad por el mar: cuando las ubicaciones terminan más rápido que las decisiones se toman

🌊 Vista Mar • Objeto con ingreso garantizado • Retraso 0%

Apartamento de inversión en el centro de Sihanoukville.

Formato completo para los ingresos pasivos en dólares.

-----

🏡 Opciones de apartamento asequibles

Studio

• Superficie: 44,7 m2

• Costo: 65.480 USD

1 dormitorio

• Superficie: 89,6 m2

• Costo: 134.475 USD

2 dormitorios

• Superficie: 90,7 m2

• Precio: 136,175 USD

3 dormitorios

• Superficie: 133,9 m2

• Costo: 208,790 USD

-----

🎁 El precio ya incluye:

✔ Conjunto completo de muebles

✔ Electrodomésticos

✔ Disponibilidad completa para alojamiento y alquiler

No hay inversión adicional después de la compra.

-----

📈 Rendimiento garantizado

💎 8% anual por 3 años

• Los ingresos se fijan en el contrato

• Pagos al propietario - mensual

• Formato de propiedad totalmente pasivo

Durante el período de garantía:

No hay cargos de servicio

No hay contribuciones al fondo para imprevistos

Sin cargos de gestión

-----

💳 Plan de pago (instalaciones 0%)

• 2000 USD – reserva

• 20% – pago inicial

• Restauración - plazos de hasta 40 meses

• Pago trimestral

0% anual

Un horario flexible es posible.

-----

🏢 Acerca del proyecto

Moderno complejo residencial de nivel premium:

Piscina infinita en el techo

Salón con vistas al mar

Zonas de fitness

Spa/wellness

coworking

Minimercado

Aparcamiento

Seguridad y recepción 24 horas

-----

📍 Ubicación: Centro de Sihanoukville

✔ 5 minutos a la playa

✔ Proximidad al aeropuerto internacional

✔ Tiendas, restaurantes, bancos

✔ Escuelas internacionales

✔ La mayor demanda de alquiler en la ciudad

-----

🤝 Apoyo a la transacción llave en mano

• Trabajar directamente en los precios del desarrollador

• Apoyo legal

• Cálculos seguros

• Soporte después de la compra

• Ayuda con la estrategia de alquiler

-----

👨‍💼 Consulta con un experto de Camboya

Análisis de la rentabilidad, riesgos y estrategia de inversión.

🚩 Relevancia de precio y disponibilidad especificar al aplicar

📩 Escribe para recibir:

✔ Planificación

✔ Presentación del proyecto

✔ Parámetros financieros

✔ Selección de la unidad óptima