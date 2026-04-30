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Complejo residencial Time Square 9: The Gatsby Residence – BKK1

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
de
$87,760
;
18
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ID: 35411
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 299
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 27/4/26

Localización

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  • País
    Camboya
  • Región / estado
    Phnom Penh
  • Ciudad
    Khan Boeng Keng Kang
  • Pueblo
    Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir
  • Dirección
    Street 278, 1 8 a Angkor India

Características del objeto

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Sobre el complejo

...
Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 60.0
Precio por m², USD 1,463
Precio del apartamento, USD 87,760
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 90.0
Precio por m², USD 1,667
Precio del apartamento, USD 150,000
Apartamentos 3 habitaciones
Área, m² 130.0
Precio por m², USD 1,692
Precio del apartamento, USD 219,960
Apartamentos 4 habitaciones
Área, m² 190.0
Precio por m², USD 1,672
Precio del apartamento, USD 317,720

Localización en el mapa

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya

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