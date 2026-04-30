Apart hotel UC88 Wyndham Garden - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.

UC88 Wyndham Garden - BKK1 Vida Phnom Penh viv Camboya.
Apartamentos en UC88 Wyndham Garden: desde USD 128,770 con descuento.
UC88 Wyndham Garden — apartamentos premium con servicios de hotel en el corazón de Phnom Penh.
Descubre la vida en la zona más prestigiosa de la capital camboyana — BKK1. UC88 Wyndham Garden ofrece residencias premium con servicio completo, valoradas 5* por la cadena internacional Wyndham (9.280+ hoteles en 95 países).
Ejecución del proyecto: programada para Q3 2026.
Beneficios clave:
Ingresos garantizados: Programa GRR
• 6% anual por 10 años
• 7% anual durante 5 años
• 8% anual durante 3 años
- Ubicación superior: Calle 322, distrito BKK1 – el centro de la vida cultural y empresarial de Phnom Penh. A poca distancia: Monumento a la Independencia, AEON Mall, Norodom Boulevard.
- Wyndham marca: La gestión oficial garantiza un nivel estable de servicio y rentabilidad.
- Servicio de 5 estrellas y acabados premium: Franke, Duravit, Hansgrohe, Axent, Aquatiz marcas, baldosas de mármol, ventanas de bajo perfil, totalmente amuebladas.
- Tecnologías inteligentes: el sistema inteligente DOWHAT (servicio de habitaciones, robot de entrega, gestión de unidad inteligente a través de la aplicación).
- Liquidez: Demanda de alquiler estable de expatriados y profesionales de la empresa internacional.
Tipos de apartamento:
Estudios
- 44 metros cuadrados – 58 metros cuadrados
- 147.000 dólares – 189.000 dólares
- Adecuado para una entrada mínima y rápida liquidez posterior.
1 dormitorio
- 59 metros cuadrados – 100 metros cuadrados
- $176.000 – $288.000
- El formato más versátil para alquiler y reventa.
2 Dormitorios
- 106 metros cuadrados – 116 metros cuadrados
- $303.000 – $368.000
- segmento Premium con dinámica de crecimiento de precios fuertes.
3 Dormitorios (Premium)
- 148 metros cuadrados – 193 metros cuadrados
- 423.000 dólares – 598.000 dólares
- Diseños muy amplios – más a menudo comprados para residencia personal o inversión a largo plazo.
4 Dormitorios (Premium)
- 567 metros cuadrados – 628 metros cuadrados
- $1.98 millones – $2.20 millones
- Unidades únicas, un raro hallazgo en el mercado.
Ofertas especiales:
10% descuento
con Plan de Pago Estándar:
- 30% al firmar
- 20% en plazos de 12 meses
- 50% sobre la entrega (Q3 2026)
15% de descuento
con pago extendido:
- 50% al firmar
- 40% en cuotas
- 10% sobre entrega (Q3 2026)
Calculación de ejemplo para 1 dormitorio (63 metros cuadrados):
- Precio con descuento: 161.778;
- Precio por metro cuadrado: 2.718;
- Ingresos garantizados: 6% anual (10.277 anuales / 856 mensuales);
- Ingresos totales superiores a 10 años: 102.776.
Formato del proyecto:
- 46 pisos;
- 459 unidades;
- Zoning: hotel residence (flores 5–22), infraestructura (flores 23A–25), residencias premium (flores 35–45).
Servicios de 5 estrellas:
- piscina infinita;
- complejo de spa y zona de fitness;
- restaurante y bodega;
- sala de funciones;
- jardines al aire libre y zonas de salón;
- barra de techo;
- Conserje de vestíbulo.
Desarrollador: UC Group (30 años de experiencia, proyectos The View, Golden One).
¡Invierte en UC88 Wyndham Garden, una combinación de una prestigiosa ubicación, servicio internacional y rendimientos garantizados en el distrito más prometedor de Phnom Penh!
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