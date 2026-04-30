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Apart hotel UC88 Wyndham Garden - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.

Phnom Penh, Camboya
de
$128,700
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ID: 35236
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 18/4/26

Localización

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  • País
    Camboya
  • Región / estado
    Phnom Penh

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

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UC88 Wyndham Garden - BKK1 Vida Phnom Penh viv Camboya.

Apartamentos en UC88 Wyndham Garden: desde USD 128,770 con descuento.

UC88 Wyndham Garden — apartamentos premium con servicios de hotel en el corazón de Phnom Penh.

Descubre la vida en la zona más prestigiosa de la capital camboyana — BKK1. UC88 Wyndham Garden ofrece residencias premium con servicio completo, valoradas 5* por la cadena internacional Wyndham (9.280+ hoteles en 95 países).

Ejecución del proyecto: programada para Q3 2026.

Beneficios clave:

Ingresos garantizados: Programa GRR

• 6% anual por 10 años
• 7% anual durante 5 años
• 8% anual durante 3 años

  • Ubicación superior: Calle 322, distrito BKK1 – el centro de la vida cultural y empresarial de Phnom Penh. A poca distancia: Monumento a la Independencia, AEON Mall, Norodom Boulevard.
  • Wyndham marca: La gestión oficial garantiza un nivel estable de servicio y rentabilidad.
  • Servicio de 5 estrellas y acabados premium: Franke, Duravit, Hansgrohe, Axent, Aquatiz marcas, baldosas de mármol, ventanas de bajo perfil, totalmente amuebladas.
  • Tecnologías inteligentes: el sistema inteligente DOWHAT (servicio de habitaciones, robot de entrega, gestión de unidad inteligente a través de la aplicación).
  • Liquidez: Demanda de alquiler estable de expatriados y profesionales de la empresa internacional.

Tipos de apartamento:

Estudios

  • 44 metros cuadrados – 58 metros cuadrados
  • 147.000 dólares – 189.000 dólares
  • Adecuado para una entrada mínima y rápida liquidez posterior.

1 dormitorio

  • 59 metros cuadrados – 100 metros cuadrados
  • $176.000 – $288.000
  • El formato más versátil para alquiler y reventa.

2 Dormitorios

  • 106 metros cuadrados – 116 metros cuadrados
  • $303.000 – $368.000
  • segmento Premium con dinámica de crecimiento de precios fuertes.

3 Dormitorios (Premium)

  • 148 metros cuadrados – 193 metros cuadrados
  • 423.000 dólares – 598.000 dólares
  • Diseños muy amplios – más a menudo comprados para residencia personal o inversión a largo plazo.

4 Dormitorios (Premium)

  • 567 metros cuadrados – 628 metros cuadrados
  • $1.98 millones – $2.20 millones
  • Unidades únicas, un raro hallazgo en el mercado.

Ofertas especiales:

10% descuento
con Plan de Pago Estándar:

  • 30% al firmar
  • 20% en plazos de 12 meses
  • 50% sobre la entrega (Q3 2026)

15% de descuento
con pago extendido:

  • 50% al firmar
  • 40% en cuotas
  • 10% sobre entrega (Q3 2026)

Calculación de ejemplo para 1 dormitorio (63 metros cuadrados):

  • Precio con descuento: 161.778;
  • Precio por metro cuadrado: 2.718;
  • Ingresos garantizados: 6% anual (10.277 anuales / 856 mensuales);
  • Ingresos totales superiores a 10 años: 102.776.

Formato del proyecto:

  • 46 pisos;
  • 459 unidades;
  • Zoning: hotel residence (flores 5–22), infraestructura (flores 23A–25), residencias premium (flores 35–45).

Servicios de 5 estrellas:

  • piscina infinita;
  • complejo de spa y zona de fitness;
  • restaurante y bodega;
  • sala de funciones;
  • jardines al aire libre y zonas de salón;
  • barra de techo;
  • Conserje de vestíbulo.

Desarrollador: UC Group (30 años de experiencia, proyectos The View, Golden One).

¡Invierte en UC88 Wyndham Garden, una combinación de una prestigiosa ubicación, servicio internacional y rendimientos garantizados en el distrito más prometedor de Phnom Penh!

Llame o envíenos un correo electrónico ahora, le ayudaremos a encontrar el apartamento perfecto y discutir los términos de compra en más detalle!

También ofrecemos una amplia selección de propiedades de inversión en Maldivas, Türkiye, Batumi, Zanzibar, Tailandia y Bali, gestionadas por operadores de hoteles Radisson & Windham!

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