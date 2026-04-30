Apart hotel UC88 Wyndham Garden - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.

UC88 Wyndham Garden - BKK1 Vida Phnom Penh viv Camboya.

Apartamentos en UC88 Wyndham Garden: desde USD 128,770 con descuento.

UC88 Wyndham Garden — apartamentos premium con servicios de hotel en el corazón de Phnom Penh.

Descubre la vida en la zona más prestigiosa de la capital camboyana — BKK1. UC88 Wyndham Garden ofrece residencias premium con servicio completo, valoradas 5* por la cadena internacional Wyndham (9.280+ hoteles en 95 países).

Ejecución del proyecto: programada para Q3 2026.

Beneficios clave:

Ingresos garantizados: Programa GRR

• 6% anual por 10 años

• 7% anual durante 5 años

• 8% anual durante 3 años

Ubicación superior: Calle 322, distrito BKK1 – el centro de la vida cultural y empresarial de Phnom Penh. A poca distancia: Monumento a la Independencia, AEON Mall, Norodom Boulevard.

Wyndham marca: La gestión oficial garantiza un nivel estable de servicio y rentabilidad.

Servicio de 5 estrellas y acabados premium: Franke, Duravit, Hansgrohe, Axent, Aquatiz marcas, baldosas de mármol, ventanas de bajo perfil, totalmente amuebladas.

Tecnologías inteligentes: el sistema inteligente DOWHAT (servicio de habitaciones, robot de entrega, gestión de unidad inteligente a través de la aplicación).

Liquidez: Demanda de alquiler estable de expatriados y profesionales de la empresa internacional.

Tipos de apartamento:

Estudios

44 metros cuadrados – 58 metros cuadrados

147.000 dólares – 189.000 dólares

Adecuado para una entrada mínima y rápida liquidez posterior.

1 dormitorio

59 metros cuadrados – 100 metros cuadrados

$176.000 – $288.000

El formato más versátil para alquiler y reventa.

2 Dormitorios

106 metros cuadrados – 116 metros cuadrados

$303.000 – $368.000

segmento Premium con dinámica de crecimiento de precios fuertes.

3 Dormitorios (Premium)

148 metros cuadrados – 193 metros cuadrados

423.000 dólares – 598.000 dólares

Diseños muy amplios – más a menudo comprados para residencia personal o inversión a largo plazo.

4 Dormitorios (Premium)

567 metros cuadrados – 628 metros cuadrados

$1.98 millones – $2.20 millones

Unidades únicas, un raro hallazgo en el mercado.

Ofertas especiales:

10% descuento

con Plan de Pago Estándar:

30% al firmar

20% en plazos de 12 meses

50% sobre la entrega (Q3 2026)

15% de descuento

con pago extendido:

50% al firmar

40% en cuotas

10% sobre entrega (Q3 2026)

Calculación de ejemplo para 1 dormitorio (63 metros cuadrados):

Precio con descuento: 161.778;

Precio por metro cuadrado: 2.718;

Ingresos garantizados: 6% anual (10.277 anuales / 856 mensuales);

Ingresos totales superiores a 10 años: 102.776.

Formato del proyecto:

46 pisos;

459 unidades;

Zoning: hotel residence (flores 5–22), infraestructura (flores 23A–25), residencias premium (flores 35–45).

Servicios de 5 estrellas:

piscina infinita;

complejo de spa y zona de fitness;

restaurante y bodega;

sala de funciones;

jardines al aire libre y zonas de salón;

barra de techo;

Conserje de vestíbulo.

Desarrollador: UC Group (30 años de experiencia, proyectos The View, Golden One).

¡Invierte en UC88 Wyndham Garden, una combinación de una prestigiosa ubicación, servicio internacional y rendimientos garantizados en el distrito más prometedor de Phnom Penh!

Llame o envíenos un correo electrónico ahora, le ayudaremos a encontrar el apartamento perfecto y discutir los términos de compra en más detalle!

También ofrecemos una amplia selección de propiedades de inversión en Maldivas, Türkiye, Batumi, Zanzibar, Tailandia y Bali, gestionadas por operadores de hoteles Radisson & Windham!