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Propiedades residenciales en venta en Chernomorets, Bulgaria

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apartamentos
30
casas independientes
6
36 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Piso 2/3
Apartamento de 2 dormitorios con vista al mar panorámico ¦ Swan Bay, Chernomorets IBG Real E…
$214,128
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IBG REAL ESTATES LTD
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Apartamento 2 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 55 m²
Piso 4/5
ID 34282120 Costo: 97.600 euros. Población: Chornomorets, Bulgaria Habitación: 2 Superficie …
$112,659
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Apartamento 2 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 55 m²
Piso -1/5
ID33891434Precio: 74.000 eurosAsentamientos humanos: Mar NegroHabitaciones: 2 más Superficie…
$85,417
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 2 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 72 m²
Piso -1/5
ID 34229954Precio: 99.885 euros Población: ChernomoretsHabitación: 2Superficie total: 71,86 …
$115,296
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Apartamento 2 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 94 m²
Piso 2/5
ID 34229826Precio: 103.373 euros. Localidad: Mar NegroHabitación: 2Superficie total: 93,55 m…
$119,322
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Apartamento 2 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 63 m²
Piso -1/5
ID 33996222 Precio: 87.570 euros Población: ChernomoretsHabitación: 2Superficie total: 63 me…
$101,081
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TekceTekce
Apartamento en Chernomorets, Bulgaria
Apartamento
Chernomorets, Bulgaria
Área 68 m²
Complejo residencial de todo el año en la localidad de ChernomoretsVentajas• en el corazón d…
$72,711
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Apartamento en Chernomorets, Bulgaria
Apartamento
Chernomorets, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Descripción del objeto: Ambiente acogedor en el Mar Negro. Vista bohemia. Pura elegancia y c…
$130,633
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Nils Ott Real Estates
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Apartamento 2 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 1/3
Ofrecemos amplios apartamentos de dos dormitorios sin amueblar con VISTAS AL MAR en un edifi…
$90,107
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Apartamento 2 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 87 m²
Piso 3/5
ID 34055930 Precio: 113.627 euros. Localidad: Mar NegroHabitación: 2Superficie total: 86,54 …
$131,158
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Apartamento 2 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 79 m²
Piso 3/5
ID 34139064 Precio: 105.886 euros. Localidad: Mar NegroHabitación: 2Superficie total: 78,55 …
$122,223
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Apartamento 2 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
Descripción del objeto: Ambiente acogedor junto al Mar Negro. Vista bohemia. Pura elegancia …
$356,271
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Nils Ott Real Estates
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Casa en Chernomorets, Bulgaria
Casa
Chernomorets, Bulgaria
Área 405 m²
$445,617
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Apartamento 2 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 68 m²
Piso 2/5
ID 33996218Precio: 94,548 euros Población: ChernomoretsHabitación: 2Superficie total: 68,02 …
$109,136
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Apartamento 3 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 111 m²
Piso 4/5
ID 34055964 Precio: 150.185 euros. Localidad: Mar NegroHabitación: 3Superficie total: 111.33…
$173,357
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Casa 2 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Casa 2 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 5
Área 267 m²
$461,822
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Apartamento 3 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 104 m²
Piso 1/3
Ofrecemos amplios apartamentos de tres dormitorios sin amueblar con VISTAS AL MAR en un edif…
$142,092
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Casa 5 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 375 m²
Piso 3/3
ID30511160Ofrecemos una casa con un patio en V.S. Skalite, Chernomorets.Precio: 890 000 euro…
$1,03M
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Apartamento 3 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 81 m²
Piso -1/5
ID 33996220 Precio: 112,048 euros Población: ChernomoretsHabitación: 3Superficie total: 80,6…
$129,336
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Apartamento 2 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Descripción del objeto: Cozy Atmosphere by the Black Sea. Bohemian View. Elegancia pura y ca…
$285,473
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Apartamento 2 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 68 m²
Piso 2/5
ID 33996216 Precio: 94.770 euros Población: ChernomoretsHabitación: 2Superficie total: 68.18…
$109,392
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Apartamento 2 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Descripción del objeto: Amplia Apartamento de dos dormitorios con vista al mar Luminoso y a…
$322,648
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Casa 3 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Descripción del objeto: Elegancia inscrita en el horizonte del mar En el corazón de la zona …
$513,852
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Apartamento 1 habitación en Chernomorets, Bulgaria
Apartamento 1 habitación
Chernomorets, Bulgaria
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 1/4
Ofrecemos un espacioso apartamento de un dormitorio sin amueblar en un edificio residencial …
$80,637
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Apartamento 3 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 126 m²
Piso 3/4
ID34025488Venta:Apartamento de 2 dormitorios en Flores complejo jardínPrecio: 190.000 euros …
$229,703
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Casa 3 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 296 m²
Descripción del objeto: **Elegancia Inscrita en el Horizonte del Mar** En el corazón de la …
$570,946
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Nils Ott Real Estates
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Apartamento 3 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 3/4
Ofrecemos un espacioso apartamento de dos dormitorios, elegantemente amueblado y con vistas …
$233,229
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Apartamento 2 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Piso 1/4
Ofrecemos amplios apartamentos de dos dormitorios sin amueblar en un edificio residencial de…
$86,972
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Casa 3 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Descripción del objeto: Elegancia inscrita en el horizonte del mar En el corazón de la zona …
$536,690
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Apartamento 3 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 76 m²
Piso 1/5
ID 34229950Precio: 105.876 euros Población: ChernomoretsHabitación: 3Superficie total: 76.17…
$122,211
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