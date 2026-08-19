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Propiedades residenciales en venta en Primorsko, Bulgaria

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Kiten
7
54 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Primorsko, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Primorsko, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 54 m²
Piso 2/6
ID 34146596En venta se ofrece apartamento de 2 habitaciones en el segundo piso en un nuevo c…
$74,798
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Apartamento 1 habitacion en Primorsko, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Primorsko, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
$126,162
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Apartamento 3 habitaciones en Primorsko, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Primorsko, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 116 m²
Piso 3/5
ID 34219662Precio: 211,724 euros Asentamientos humanos: SozopolHabitación: 3Superficie total…
$244,099
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Apartamento 2 habitaciones en Primorsko, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Primorsko, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 59 m²
Piso 3/5
ID 34028144Apartamento de dos dormitorios con vistas al bosque en un complejo cerradoPrecio:…
$129,280
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Apartamento 2 habitaciones en Primorsko, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Primorsko, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 105 m²
Piso 2/5
ID 34219668Precio: 228,306 euros Asentamientos humanos: SozopolHabitación: 2Superficie total…
$263,216
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Apartamento 3 habitaciones en Primorsko, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Primorsko, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 95 m²
Piso 3/5
ID 34077370Apartamento de tres dormitorios con vistas al mar en un complejo cerrado.Precio: …
$311,658
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Primorsko, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Primorsko, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 60 m²
Piso 2/5
ID 34219666Precio: 103.905 euros Asentamientos humanos: SozopolHabitación: 2Superficie total…
$119,793
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Apartamento en Primorsko, Bulgaria
Apartamento
Primorsko, Bulgaria
Área 59 m²
Complejo residencial en la localidad de Primorsko Ventajas - 450 metros de la playa, cerca …
$129,290
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Apartamento en Primorsko, Bulgaria
Apartamento
Primorsko, Bulgaria
Área 57 m²
Piso 3/5
ID 34219658Precio: 100.960 euros Asentamientos humanos: SozopolHabitación: 1Superficie total…
$116,398
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Apartamento en Primorsko, Bulgaria
Apartamento
Primorsko, Bulgaria
Área 45 m²
Piso 3/5
ID 34223568Venta es un estudio en la 3a planta en un nuevo complejo cerca del mar.Precio: 60…
$70,123
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Apartamento 2 habitaciones en Primorsko, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Primorsko, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 59 m²
Piso 3/5
ID28962442Apartamento de una habitación con vistas al bosque en un complejo cerradoPrecio: 9…
$125,817
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Apartamento en Primorsko, Bulgaria
Apartamento
Primorsko, Bulgaria
Área 30 m²
Moderno complejo de apartamentos residenciales para uso durante todo el año a solo 10 minuto…
$69,983
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Apartamento en Primorsko, Bulgaria
Apartamento
Primorsko, Bulgaria
Área 41 m²
Piso 2/6
ID 34144516En venta, se ofrece un estudio en el segundo piso en un nuevo complejo en Primors…
$56,791
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Apartamento 3 habitaciones en Primorsko, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Primorsko, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 192 m²
Piso -1/5
ID 340662Chic apartamento de tres dormitorios con una gran terraza y vistas al bosque en un …
$150,057
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Apartamento 2 habitaciones en Primorsko, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Primorsko, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 60 m²
Piso 2/5
ID 34066288Apartamento de dos dormitorios con vistas al mar en un complejo cerrado.Precio: 1…
$184,686
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Apartamento 3 habitaciones en Primorsko, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Primorsko, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 102 m²
Piso 4/5
ID 34224620En venta se ofrece apartamento de 3 dormitorios en el cuarto piso en un nuevo com…
$170,267
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Apartamento en Primorsko, Bulgaria
Apartamento
Primorsko, Bulgaria
Área 30 m²
Piso 2/5
ID 34062900Se ofrece un estudio para la venta en el lujoso complejo Green Paradise 5, Primor…
$75,029
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Apartamento 2 habitaciones en Primorsko, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Primorsko, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 63 m²
Piso -1/6
ID 34144746En venta se ofrece apartamento de 2 habitaciones en la primera planta en un nuevo…
$86,341
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Apartamento 1 habitacion en Primorsko, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Primorsko, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Descripción del objeto: Luminoso y confortable apartamento de una habitación en el popular c…
$80,591
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Nils Ott Real Estates
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Apartamento en Kiten, Bulgaria
Apartamento
Kiten, Bulgaria
Área 35 m²
Piso 5/5
ID 34143032Venta es un estudio en el quinto piso con vistas al mar en un nuevo complejo, la …
$62,343
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Apartamento en Primorsko, Bulgaria
Apartamento
Primorsko, Bulgaria
Área 45 m²
Piso 2/5
ID 34223520En venta, se ofrece un estudio en el segundo piso en un nuevo complejo cerca del …
$70,061
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Apartamento 2 habitaciones en Primorsko, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Primorsko, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 53 m²
Piso 4/5
ID 34066294Ofrecido para la venta apartamento de dos dormitorios en un complejo cerrado de P…
$138,515
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Apartamento 3 habitaciones en Primorsko, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Primorsko, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 102 m²
Piso 3/5
ID 34223722En venta se ofrece apartamento de 3 dormitorios en el 3er piso en un nuevo comple…
$158,525
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Apartamento en Primorsko, Bulgaria
Apartamento
Primorsko, Bulgaria
Área 43 m²
Piso 2/5
ID 342230En venta, se ofrece un estudio en el segundo piso en un nuevo complejo cerca del ma…
$67,615
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Apartamento 3 habitaciones en Primorsko, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Primorsko, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 74 m²
Piso 2/6
ID 34146758En venta se ofrece un apartamento de 3 habitaciones en el segundo piso en un nuev…
$102,501
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Apartamento 2 habitaciones en Primorsko, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Primorsko, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 59 m²
Piso 1/5
ID 34182862Apartamento de una habitación en la primera planta con su patio en un complejo ce…
$90,034
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Apartamento en Kiten, Bulgaria
Apartamento
Kiten, Bulgaria
Área 36 m²
Piso 3/5
ID 34142988Venta es un estudio en el tercer piso con vistas al mar en un nuevo complejo, la …
$59,157
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Apartamento en Primorsko, Bulgaria
Apartamento
Primorsko, Bulgaria
Área 56 m²
Piso 3/5
ID 34219656 Precio: 100.663 euros Asentamientos humanos: SozopolHabitación: 1Superficie tota…
$116,055
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Apartamento 2 habitaciones en Primorsko, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Primorsko, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 63 m²
Piso 1/5
ID 34222952En venta, se ofrece un apartamento con 1 dormitorio en la planta de socios con su…
$98,438
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Apartamento 2 habitaciones en Kiten, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Kiten, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 67 m²
Piso 2/5
ID 34143762En venta se ofrece apartamento con 1 dormitorio en el segundo piso en un nuevo co…
$97,155
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