Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Smolyan
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Smolyan, Bulgaria

;
4 propiedades total found
Apartamento en Chepelare, Bulgaria
Apartamento
Chepelare, Bulgaria
Área 58 m²
ID 3873La ubicación del complejo de Pamporovo fue cuidadosamente seleccionada, planificada y…
$51,359
Dejar una solicitud
Casa en Podvis, Bulgaria
Casa
Podvis, Bulgaria
Área 710 m²
$635,745
Dejar una solicitud
Villa en Studenets, Bulgaria
Villa
Studenets, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 550 m²
Número de plantas 3
Villa en venta, situada en un pintoresco rincón del Adriático en Aguas Buenas en la Costa de…
$1,10M
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Apartamento en Chepelare, Bulgaria
Apartamento
Chepelare, Bulgaria
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Smolyan, Bulgaria

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir