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Propiedades residenciales en venta en Aheloy, Bulgaria

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apartamentos
110
casas independientes
3
113 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Aheloy, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Aheloy, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 63 m²
Piso 4/6
Apartamento con 1 dormitorio en el complejo "Chateau Aheloy 2", 4a planta, Bulgaria, Aheloy,…
$76,603
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Apartamento 1 habitación en Aheloy, Bulgaria
Apartamento 1 habitación
Aheloy, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 7/7
Panoramic Sea View Studio in Midia Grand Resort, Aheloy IBG Real Estates se complace en ofr…
$81,787
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IBG REAL ESTATES LTD
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Apartamento 1 habitacion en Aheloy, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Aheloy, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Descripción del objeto: Venta es un acogedor y bien diseñado apartamento de una habitación c…
$65,467
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Nils Ott Real Estates
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Aheloy, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Aheloy, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 2/6
Amplio apartamento de 2 dormitorios con vista al mar en Marina Cape, Aheloy IBG Real Estate…
$155,673
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IBG REAL ESTATES LTD
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Apartamento 2 habitaciones en Aheloy, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Aheloy, Bulgaria
Habitaciones 2
Área 58 m²
Piso 1/5
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de un dormitorio en el complejo "The Vineyards …
$82,132
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Apartamento 3 habitaciones en Aheloy, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Aheloy, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Piso 1/5
El amplio trechcomnat su apartamento en un complejo único de líneas de pervo!Complejo El ide…
$157,753
VAT
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Bulgarian Expert
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Apartamento 1 habitacion en Aheloy, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Aheloy, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Descripción del objeto: Este atractivo apartamento de 2 habitaciones con una superficie habi…
$88,719
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Nils Ott Real Estates
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Apartamento 3 habitaciones en Aheloy, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Aheloy, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 94 m²
Piso -1/5
ID 33974334Venta:Apartamento de 3 dormitorios en el complejo Costa KalmaPrecio: 115.000 euro…
$132,471
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Apartamento 1 habitacion en Aheloy, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Aheloy, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Descripción del objeto: Apartamento de 2 dormitorios con vista al mar en Marina Cape Resort …
$93,948
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Casa 4 habitaciones en Aheloy, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Aheloy, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Número de plantas 3
Ofrecemos una espaciosa casa de tres plantas, sin amueblar y lista para entrar a vivir, con …
$374,477
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Apartamento 2 habitaciones en Aheloy, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Aheloy, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 111 m²
Piso 1/6
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de un dormitorio en PRIMERA LÍNEA DE MAR en el …
$205,680
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Apartamento 3 habitaciones en Aheloy, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Aheloy, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 101 m²
Piso 3/5
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de tres habitaciones en un edificio residencial…
$114,896
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Estudio 1 habitación en Aheloy, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Aheloy, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 6/7
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de una habitación con vistas panorámicas al mar…
$83,637
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Apartamento 1 habitacion en Aheloy, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Aheloy, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Descripción del objeto: Apartamento de dos habitaciones en el complejo residencial de Famagu…
$86,873
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Nils Ott Real Estates
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Apartamento 2 habitaciones en Aheloy, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Aheloy, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos un apartamento totalmente amueblado de 3 habitaciones (…
$123,553
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Nils Ott Real Estates
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Apartamento 2 habitaciones en Aheloy, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Aheloy, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Descripción del objeto: Este amplio apartamento de 3 habitaciones con una superficie habitab…
$117,327
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Apartamento 1 habitacion en Aheloy, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Aheloy, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
$65,771
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Apartamento 3 habitaciones en Aheloy, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Aheloy, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 155 m²
Piso 6/6
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de tres habitaciones con vistas panorámicas al …
$178
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Apartamento 1 habitacion en Aheloy, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Aheloy, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Descripción del objeto: Este acogedor apartamento estudio con vistas al mar se encuentra en …
$72,399
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Nils Ott Real Estates
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Apartamento 3 habitaciones en Aheloy, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Aheloy, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 224 m²
Piso 6/6
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de tres habitaciones con vistas panorámicas al …
$167,084
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Apartamento 3 habitaciones en Aheloy, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Aheloy, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 87 m²
Piso 2/6
ID: 33558170Precio: 127,700 €Ubicación: AheloyHabitaciones: 3Superficie total: 86,52 metros …
$135,052
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Apartamento en Aheloy, Bulgaria
Apartamento
Aheloy, Bulgaria
Área 39 m²
Piso -1/6
ID 34260312 Precio: 65.700 eurosAsentamientos humanos: AheloyHabitación: 1Superficie total: …
$75,837
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Apartamento 2 habitaciones en Aheloy, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Aheloy, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 79 m²
Piso 3/6
ID 34336956Venta:Apartamento de 1 dormitorio en Marina Cape complejoPrecio: 87.500Asentamien…
$101,000
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Apartamento 2 habitaciones en Aheloy, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Aheloy, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 86 m²
Piso 1/6
ID 34131752 Precio: 148.700 eurosAsentamientos humanos: AheloyHabitación: 2Superficie total:…
$171,643
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Aheloy, Bulgaria
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Aheloy, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
Piso 6/6
Ofrecemos un espacioso dúplex amueblado de dos dormitorios con vistas parciales al mar en PR…
$177,632
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Estudio 1 habitación en Aheloy, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Aheloy, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 7/7
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de un dormitorio con vistas panorámicas al mar …
$83,637
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Apartamento 2 habitaciones en Aheloy, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Aheloy, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Descripción del objeto: Ofrecemos un amplio apartamento de 3 habitaciones en Aheloy, ideal p…
$117,192
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Apartamento 1 habitacion en Aheloy, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Aheloy, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Descripción del objeto: En venta es un amplio estudio en el popular complejo Marina Cape en …
$77,219
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Apartamento 2 habitaciones en Aheloy, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Aheloy, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 65 m²
Piso 3/6
ID 34194408 Costo: 70.900 euros Ubicación: Aheloy, Bulgaria. Habitación: 2 Superficie total:…
$81,839
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Apartamento 1 habitacion
Aheloy, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Piso 4/5
Un cautivador diseño de 1 cama en una ubicación privilegiada junto al mar en un moderno comp…
Precio en demanda
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