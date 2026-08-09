Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Ruse
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Ruse, Bulgaria

;
apartamentos
27
casas independientes
16
43 propiedades total found
Apartamento en Ruse, Bulgaria
Apartamento
Ruse, Bulgaria
Área 26 183 m²
IBG Real Estates se complace en presentar una oportunidad única de inversión: una gran parce…
$1,35M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Apartamento 2 habitaciones en Ruse, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Ruse, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 5/6
Apartamento de lujo de 1 dormitorio en alquiler en el centro de la ciudad IBG Real Estates s…
$573
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Casa 4 habitaciones en Byala, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Byala, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Área 100 m²
Número de plantas 2
¿Busca una propiedad asequible con gran potencial? Esta casa de dos plantas en la aldea de P…
$15,624
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Ruse, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Ruse, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1/6
IBG Real Estates se complace en presentar este luminoso y renovado apartamento de 1 dormitor…
$127,457
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Apartamento 3 habitaciones en Ruse, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Ruse, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 2/4
IBG Real Estates ofrece a la venta este amplio y totalmente renovado apartamento de 1 dormit…
$159,360
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Casa 3 habitaciones en Ruse, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Ruse, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Número de plantas 1
Le presentamos una propiedad con gran potencial, situada en el barrio rodina codiciado en Ru…
$57,002
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Casa 5 habitaciones en Chervena voda, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Chervena voda, Bulgaria
Habitaciones 5
Área 67 m²
Número de plantas 1
Parcela con Casa y Gran Potencial ANTE Chervena Voda Village, cerca de Ruse Ofrecemos a la v…
$65,032
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Apartamento 5 habitaciones en Ruse, Bulgaria
Apartamento 5 habitaciones
Ruse, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 270 m²
Piso 4/5
IBG Inmobiliarias se complace en ofrecer este apartamento ático, situado en la 4a y 5a plant…
$374,086
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Apartamento 3 habitaciones en Ruse, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Ruse, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
Piso 1/4
Estamos encantados de ofrecer a la venta un amplio apartamento de dos dormitorios para la re…
$191,771
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Apartamento 3 habitaciones en Ruse, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Ruse, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 4/5
Estamos encantados de presentar este amplio apartamento de 1 dormitorio situado en un edific…
$140,977
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Apartamento 1 habitación en Ruse, Bulgaria
Apartamento 1 habitación
Ruse, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 1/2
🎉 Ofrecemos para alquilar un nuevo local funcional, que se encuentra en la primera planta de…
$571
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Apartamento 2 habitaciones en Ruse, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Ruse, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 5/6
Situado en uno de los barrios más codiciados y prestigiosos de Ruse, este elegante apartamen…
$144,123
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Apartamento 2 habitaciones en Ruse, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Ruse, Bulgaria
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 109 m²
Piso -1/6
Nos complace ofrecer a la venta un local comercial de 109 metros cuadrados, que funciona con…
$111,983
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Casa 4 habitaciones en Senovo, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Senovo, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Número de plantas 1
Estamos encantados de ofrecer esta casa totalmente reformada de una sola planta, situada en …
$30,712
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Apartamento 2 habitaciones en Ruse, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Ruse, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 2/6
IBG Real Estates se complace en ofrecer este elegante y moderno apartamento de 1 dormitorio …
$695
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Apartamento 3 habitaciones en Ruse, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Ruse, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Piso 9/14
IBG Real Estates se complace en ofrecer para alquilar este elegante y funcional apartamento …
$698
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Casa 6 habitaciones en Ruse, Bulgaria
Casa 6 habitaciones
Ruse, Bulgaria
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 210 m²
Número de plantas 2
Nos complace presentar en venta una propiedad con dos casas de ladrillo macizo, situada en u…
$267,215
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Apartamento 4 habitaciones en Ruse, Bulgaria
Apartamento 4 habitaciones
Ruse, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 2/4
IBG Real Estates se complace en ofrecer este amplio apartamento de 2 dormitorios en un sólid…
$162,891
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Apartamento 2 habitaciones en Ruse, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Ruse, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 4/8
Acogedor apartamento de 1 dormitorio en alquiler en Zdravets Sever, Ruse IBG Real Estates of…
$353
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Casa 5 habitaciones en Shtraklevo, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Shtraklevo, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Número de plantas 2
Casa de 3 dormitorios maciza en venta con jardín grande – Pueblo Shtraklevo, Zona de Ruse No…
$79,135
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Casa 3 habitaciones en Pepelina, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Pepelina, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 2
IBG Real Estates se complace en ofrecer esta casa rural bien cuidada, situada en un pueblo p…
$25,916
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Apartamento 3 habitaciones en Ruse, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Ruse, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Piso 8/8
IBG Real Estate ofrece a la venta un luminoso apartamento estándar de una habitación, situad…
$108,477
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Casa 6 habitaciones en Cherven, Bulgaria
Casa 6 habitaciones
Cherven, Bulgaria
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Número de plantas 2
IBG Real Estates se complace en ofrecer esta encantadora casa de dos plantas, situada en uno…
$32,443
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Apartamento 1 habitación en Ruse, Bulgaria
Apartamento 1 habitación
Ruse, Bulgaria
Habitaciones 1
Área 48 m²
Piso 1/3
IBG Real Estates ofrece para alquilar este edificio comercial de planta baja reformado, idea…
$527
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Apartamento 2 habitaciones en Ruse, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Ruse, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 3/5
Ofrecemos un apartamento de 1 dormitorio recién amueblado en alquiler, situado en el corazón…
$582
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Apartamento 5 habitaciones en Ruse, Bulgaria
Apartamento 5 habitaciones
Ruse, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Piso 1/4
Espacioso apartamento familiar renovado – Hushove, Ruse IBG Real Estates presenta un luminos…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Casa 6 habitaciones en Piperkovo, Bulgaria
Casa 6 habitaciones
Piperkovo, Bulgaria
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Número de plantas 2
Asequible casa rural con un hostal cerca de los ríos Yantra y Danube Ofrecemos una acogedora…
$45,301
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Apartamento en Ruse, Bulgaria
Apartamento
Ruse, Bulgaria
Le presentamos una gran oportunidad de poseer un paquete de 1819 metros cuadrados en el bord…
$34,138
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Casa 7 habitaciones en Dve Mogili, Bulgaria
Casa 7 habitaciones
Dve Mogili, Bulgaria
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 2
IBG Real Estates está encantado de presentar esta propiedad realmente especial, que ofrece d…
$50,667
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Casa 4 habitaciones en Trastenik, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Trastenik, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Número de plantas 1
IBG Real Estates se complace en ofrecer a la venta esta casa unifamiliar con 2 dormitorios, …
$35,225
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български

Parámetros de las propiedades en Ruse, Bulgaria

con Garaje
con Jardín
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir