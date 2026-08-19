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Propiedades residenciales en venta en Obzor, Bulgaria

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apartamentos
59
60 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Obzor, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Obzor, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 66 m²
Piso 3/5
ID 34149894En venta se ofrece un apartamento con 1 dormitorio en el tercer piso, un complejo…
$65,650
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Apartamento 3 habitaciones en Obzor, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Obzor, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 124 m²
Piso 3/6
Bonito apartamento de dos dormitorios con vista al marID 31440238Precio: 124 000 eurosObzor,…
$143,132
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Apartamento en Obzor, Bulgaria
Apartamento
Obzor, Bulgaria
🔥Su casa junto al mar en Bulgaria - un complejo listo en la encuestaApartamentos en la pinto…
$36,697
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 3 habitaciones en Obzor, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Obzor, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 143 m²
Piso 1/8
ID34266946 Presentamos un moderno apartamento premium, situado en la primera línea del mar, …
$398,229
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Apartamento 2 habitaciones en Obzor, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Obzor, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 68 m²
Piso 2/4
ID: 34108548En venta se ofrece apartamento de 2 habitaciones en Obzor, Bulgaria.Costo: 72.00…
$83,109
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Apartamento 3 habitaciones en Obzor, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Obzor, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 166 m²
Piso 2/8
ID34299502Presentamos un moderno apartamento premium, situado en la primera línea del mar, c…
$415,544
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento en Obzor, Bulgaria
Apartamento
Obzor, Bulgaria
Apartamento amueblado con 2 dormitorios en revisión, primera líneaUbicaciónEl apartamento se…
$116,146
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Apartamento 3 habitaciones en Obzor, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Obzor, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 360 m²
Piso 4/6
#27560828 Ofrece una hermosa maisonette de 2 dormitorios en la primera línea del mar en k-s …
$346,286
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Apartamento 3 habitaciones en Obzor, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Obzor, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Descripción del objeto: Este amplio apartamento de 4 habitaciones con una superficie habitab…
$254,273
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Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Apartamento 2 habitaciones en Obzor, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Obzor, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 1/6
Apartamento de un dormitorio con vistas al mar ¦ IBG Real Estates se complace en ofrecer a l…
$128,668
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Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Apartamento 4 habitaciones en Obzor, Bulgaria
Apartamento 4 habitaciones
Obzor, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 215 m²
Piso 5/6
ID 33376976Primera línea del mar !!!Maisonette con 3 dormitorios con vista al mar.Precio: 19…
$225,564
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Apartamento en Obzor, Bulgaria
Apartamento
Obzor, Bulgaria
Área 118 m²
Moderno complejo residencial en una zona tranquila y pintoresca entre las ciudades balnearia…
$99,043
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Apartamento en Obzor, Bulgaria
Apartamento
Obzor, Bulgaria
ático VIP con un increíble panorama del mar en un complejo de apartamentos de élite, en el a…
$243,161
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Apartamento en Obzor, Bulgaria
Apartamento
Obzor, Bulgaria
Área 64 m²
Lujoso apart-complejo con un rico conjunto de comodidades en la costa del complejo ciudad de…
$77,693
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Apartamento en Obzor, Bulgaria
Apartamento
Obzor, Bulgaria
Apartamento con 2 dormitorios con vistas al mar en un lugar tranquilo y pintoresco entre las…
$127,889
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Apartamento 3 habitaciones en Obzor, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Obzor, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 182 m²
Piso 6/6
Apartamento de 2 dormitorios con una vista al mar única en el complejo Cliff Beach, Obzor, B…
$210,080
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Apartamento 2 habitaciones en Obzor, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Obzor, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 145 m²
Piso 3/8
Apartamento de 1 dormitorio con terraza panorámica, vista frontal al mar y piscina. #3384741…
$229,703
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Apartamento 3 habitaciones en Obzor, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Obzor, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 226 m²
Piso 5/5
ID 34150928En venta se ofrece un amplio apartamento de 3 habitaciones en el quinto piso, un …
$103,886
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Apartamento 3 habitaciones en Obzor, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Obzor, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 126 m²
Piso 2/6
Unico apartamento de dos dormitorios con vista parcial al mar en la primera línea ID 3144023…
$144,863
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Apartamento 3 habitaciones en Obzor, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Obzor, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 216 m²
Piso 5/5
ID 34151006En venta se ofrece un amplio apartamento de 3 habitaciones en el quinto piso, un …
$107,349
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Apartamento 1 habitacion en Obzor, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Obzor, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Descripción del objeto: El complejo Obzor Beach Resort se encuentra en una posición única di…
$136,049
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Agencia
Nils Ott Real Estates
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Apartamento 3 habitaciones en Obzor, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Obzor, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 76 m²
Piso 2/6
Habitación: 3Superficie total: 77,2 m2Etapa de construcción: construcción en construcción Le…
$155,829
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Apartamento en Obzor, Bulgaria
Apartamento
Obzor, Bulgaria
Área 63 m²
Piso 3/4
ID 34323386Venta:Estudio en el complejo GaleriaPrecio: 65.000 Asentamientos humanos: Sinopsi…
$75,029
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Apartamento 1 habitacion en Obzor, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Obzor, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 2
Ofrecemos comprar un apartamento de dos dormitorios en el complejo Flores Park en Sunny Beac…
$63,905
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Apartamento 1 habitacion en Obzor, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Obzor, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Piso 3
Acogedor apartamento en venta en el complejo "Avalon", situado en el famoso complejo turísti…
$90,629
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Apartamento 1 habitacion en Obzor, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Obzor, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 2
Apartamento de un dormitorio en venta en el complejo "Sunny Garden" en Sunny Beach Resort.El…
$59,838
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Apartamento 1 habitacion en Obzor, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Obzor, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 4
Ofrecemos comprar un apartamento de una habitación en Sunny Beach en el complejo "habitación…
$72,038
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Apartamento 1 habitacion en Obzor, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Obzor, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 1
Ofrecemos comprar un apartamento de una habitación en el complejo "Butterfly" en Sunny Beach…
$69,715
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Apartamento 1 habitacion en Obzor, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Obzor, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 3
Acogedor apartamento de una habitación en venta en el complejo Fort Noks Orchid en Sunny Bea…
$74,943
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Apartamento 2 habitaciones en Obzor, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Obzor, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Ofrecemos para comprar un apartamento con dos dormitorios en el complejo "Día del Sol 6" en …
$65,067
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