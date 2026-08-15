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Propiedades residenciales en venta en Razlog, Bulgaria

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casas independientes
3
5 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Razlog, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Razlog, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 182 m²
Sales of luxury family houses in alpine style, situated in a unique area, surrounded by pure…
$269,018
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Apartamento 1 habitación en Razlog, Bulgaria
Apartamento 1 habitación
Razlog, Bulgaria
Habitaciones 1
Área 55 m²
Complex Pirin Golf Club is located in Bansko. The complex is 5 star and gives you unique opp…
$70,509
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Casa 5 habitaciones en Razlog, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Razlog, Bulgaria
Habitaciones 5
Área 220 m²
We offer for sale one-family luxury houses, located in the Belt Path complex, at the foot of…
$596,613
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 3 habitaciones en Razlog, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Razlog, Bulgaria
Habitaciones 3
Área 143 m²
Complex Pirin Golf Club is located in Bansko. The complex is 5 star and gives you unique opp…
$184,408
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Casa 7 habitaciones en Razlog, Bulgaria
Casa 7 habitaciones
Razlog, Bulgaria
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Área 769 m²
Mansión de lujo en Razlog ( Boykov Rid ) con vistas panorámicas de Pirin y el pueblo de golf…
$1,04M
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Parámetros de las propiedades en Razlog, Bulgaria

con Garaje
con Piscina
Baratos
De lujo
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