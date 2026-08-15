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Propiedades residenciales en venta en Pazardzhik, Bulgaria

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Velingrad
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Apartamento 2 habitaciones en Velingrad, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Velingrad, Bulgaria
Habitaciones 2
Área 75 m²
Apartment in the five-star complex of the Holy Savior. Shine Spas using the mineral water of…
$41,178
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Apartamento 1 habitación en Velingrad, Bulgaria
Apartamento 1 habitación
Velingrad, Bulgaria
Habitaciones 1
Área 36 m²
One bedroom apartment in the very center of Velingrad at the former hotel « Bor ». Suitable …
$44,212
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Apartamento 1 habitación en Velingrad, Bulgaria
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Velingrad, Bulgaria
Habitaciones 1
Área 36 m²
Two studios in the capital of the spa in the Balkans For sale studio of the third floor wit…
$33,159
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