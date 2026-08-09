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Propiedades residenciales en venta en Dobrich, Bulgaria

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Balchik
34
Kavarna
6
General Toshevo
3
92 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Chestimensko, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Chestimensko, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos una casa de familia única sólida con piscina y una gran…
$81,759
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Nils Ott Real Estates
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Casa 4 habitaciones en General Toshevo, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
General Toshevo, Bulgaria
Dormitorios 4
Área 83 m²
Descripción del objeto: La casa se encuentra en un bonito pueblo a sólo 10 minutos de la ciu…
$41,010
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Apartamento en Rogachevo, Bulgaria
Apartamento
Rogachevo, Bulgaria
Área 3 150 m²
La parcela está destinada a la construcción de casas. Superficie 3150 m2. Existe la posibili…
$36,892
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento en Kavarna, Bulgaria
Apartamento
Kavarna, Bulgaria
Apartamento amueblado con 2 dormitorios con hermosas vistas al mar, KavarnaUbicaciónEl compl…
$109,287
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Casa 4 habitaciones en Vasilevo, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Vasilevo, Bulgaria
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos una casa bien mantenida de una sola familia con una cas…
$97,373
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Apartamento en Balchik, Bulgaria
Apartamento
Balchik, Bulgaria
Cómodo apartamento amueblado con 1 dormitorio en un complejo cerrado situado a 5 km de la ci…
$73,245
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Casa 3 habitaciones en Durankulak, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Durankulak, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Descripción del objeto: Venta es una casa para la renovación completa con una gran parcela. …
$12,561
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Apartamento 3 habitaciones en Kavarna, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Kavarna, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Piso 2/5
IBG Real Estates se complace en ofrecer este luminoso y espacioso apartamento de 2 dormitori…
$123,218
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IBG REAL ESTATES LTD
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Apartamento 3 habitaciones en Balchik, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Balchik, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 5/5
Estamos encantados de ofrecer a la venta este amplio apartamento de dos dormitorios, situado…
$103,709
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Casa 2 habitaciones en Odrintsi, Bulgaria
Casa 2 habitaciones
Odrintsi, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos una casa con encanto, parcialmente reformada con una am…
$41,325
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Apartamento 3 habitaciones en Topola, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Topola, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 124 m²
Piso 2/4
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de tres dormitorios con VISTAS PANORÁMICAS AL M…
$161,480
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Apartamento 2 habitaciones en Balchik, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Balchik, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 2/5
Estamos encantados de ofrecer este hermoso apartamento de una habitación, situado en la segu…
$81,108
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Casa 5 habitaciones en Kranevo, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Kranevo, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 254 m²
Piso 3/4
#27360946 Ofrecemos dos plantas de una casa en el pueblo de Kranevo, región de Dobrich, en u…
$252,898
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Apartamento en Kranevo, Bulgaria
Apartamento
Kranevo, Bulgaria
Área 26 m²
Apartamentos en un edificio residencial de nueva construcción en el complejo pueblo de Krane…
$49,411
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Casa 3 habitaciones en Aleksandria, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Aleksandria, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos una casa de una sola familia con una gran propiedad en …
$46,888
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Apartamento 2 habitaciones en Balchik, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Balchik, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Piso 2/5
IBG Real Estates se complace en presentar este hermoso apartamento de una habitación, situad…
$66,966
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Apartamento en Balchik, Bulgaria
Apartamento
Balchik, Bulgaria
Área 45 m²
Edificio recién construido en Balchik con hermosas vistas al marUbicaciónEl edificio se encu…
$63,326
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Apartamento 3 habitaciones en Balchik, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Balchik, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 137 m²
Piso 3/5
IBG Real Estates se complace en presentar este amplio y elegante apartamento de dos dormitor…
$138,279
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Casa 5 habitaciones en Rogachevo, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Rogachevo, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 1 500 m²
Piso 2/2
#30402716 The settlement: Rogachevo village, Balchik.Superficie total de la parcela: 2.457 m…
$842,765
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Bungalow Bungalow 1 habitacion en Dobrevo, Bulgaria
Bungalow Bungalow 1 habitacion
Dobrevo, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Descripción del objeto: En venta se encuentra una casa totalmente reformada de una sola fami…
$99,350
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Apartamento en Balchik, Bulgaria
Apartamento
Balchik, Bulgaria
Área 73 m²
El complejo se encuentra a pocos minutos del centro de Balchik y de la playa, en inmediata p…
$89,878
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Apartamento en Senokos, Bulgaria
Apartamento
Senokos, Bulgaria
Una casa de nueva construcción con comodidades y una parcela en un pueblo tranquilo, a 15 km…
$183,853
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Casa 6 habitaciones en Bezvoditsa, Bulgaria
Casa 6 habitaciones
Bezvoditsa, Bulgaria
Dormitorios 6
Área 1 200 m²
Descripción del objeto: Bonita casa grande en 2 niveles situado en un pueblo bastante con un…
$187,474
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Apartamento en Kranevo, Bulgaria
Apartamento
Kranevo, Bulgaria
Edificio para 8 apartamentos en Kranevo con piscina, barbacoa, 2 oficinas.La superficie tota…
$719,199
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Apartamento en Balchik, Bulgaria
Apartamento
Balchik, Bulgaria
Casa cerca del Jardín Botánico de Balchik, a 40 km de VarnaUbicaciónLa casa se encuentra en …
$180,207
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Casa 3 habitaciones en Slaveevo, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Slaveevo, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos una casa bien mantenida de una sola familia en un lugar…
$188,913
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Apartamento 2 habitaciones en Topola, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Topola, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 1/4
IBG Real Estates ofrece a la venta este apartamento de una habitación con vistas a la piscin…
$80,221
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Apartamento 1 habitacion en Dobrich, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Dobrich, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos un estudio en el complejo residencial Sunny Day 6 en el…
$48,960
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Apartamento 2 habitaciones en Balchik, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Balchik, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 1/4
Estamos encantados de ofrecer esta encantadora maisonette de una habitación, situada en un p…
$96,870
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Casa 2 habitaciones en Goritsa, Bulgaria
Casa 2 habitaciones
Goritsa, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 137 m²
$46,244
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Tipos de propiedades en Dobrich

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Dobrich, Bulgaria

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