Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Kiten
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Kiten, Bulgaria

;
apartamentos
7
7 propiedades total found
Apartamento en Kiten, Bulgaria
Apartamento
Kiten, Bulgaria
Área 35 m²
Piso 5/5
ID 34143032Venta es un estudio en el quinto piso con vistas al mar en un nuevo complejo, la …
$62,343
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Kiten, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Kiten, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 67 m²
Piso 2/5
ID 34143762En venta se ofrece apartamento con 1 dormitorio en el segundo piso en un nuevo co…
$97,155
Dejar una solicitud
Apartamento en Kiten, Bulgaria
Apartamento
Kiten, Bulgaria
Área 36 m²
Piso 3/5
ID 34142988Venta es un estudio en el tercer piso con vistas al mar en un nuevo complejo, la …
$59,157
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Apartamento en Kiten, Bulgaria
Apartamento
Kiten, Bulgaria
Área 36 m²
Piso -1/5
ID 34142756En venta, un estudio en la planta baja con su propio patio en un nuevo complejo, …
$56,882
Dejar una solicitud
Apartamento en Kiten, Bulgaria
Apartamento
Kiten, Bulgaria
Área 40 m²
Piso 4/5
ID 34143050Venta es un estudio en la cuarta planta en un nuevo complejo, la segunda línea de…
$62,343
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Kiten, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Kiten, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 67 m²
Piso -1/5
ID 34143522En venta se ofrece apartamento con planta de 1 dormitorio en un nuevo complejo, l…
$105,801
Dejar una solicitud
Apartamento en Kiten, Bulgaria
Apartamento
Kiten, Bulgaria
Estudio amueblado en la primera línea del mar en la pintoresca ciudad balneario de Kiten, en…
$67,799
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir