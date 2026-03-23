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Propiedades residenciales en venta en Maglizh, Bulgaria

apartamentos
6
6 propiedades total found
Apartamento en Maglizh, Bulgaria
Apartamento
Maglizh, Bulgaria
Área 110 m²
$215,085
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Apartamento en Maglizh, Bulgaria
Apartamento
Maglizh, Bulgaria
Área 63 m²
$99,789
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Apartamento en Maglizh, Bulgaria
Apartamento
Maglizh, Bulgaria
Área 86 m²
Azur Aqua 2is a luxurious residential complex with breathtaking sea views, located in the gr…
$350,568
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AuraAura
Apartamento en Maglizh, Bulgaria
Apartamento
Maglizh, Bulgaria
Área 41 m²
$48,257
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Apartamento en Maglizh, Bulgaria
Apartamento
Maglizh, Bulgaria
Área 63 m²
$112,420
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Apartamento en Maglizh, Bulgaria
Apartamento
Maglizh, Bulgaria
Área 65 m²
$186,102
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Nils OttNils Ott

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