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Oficinas en Venta en Tirana, Albania

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Oficina 140 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 140 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Piso 4/8
We offer an office for sale in the heart of the block in a new building with an elevator. It…
$805,597
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Oficina 42 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 42 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Número de plantas 7
Commercial unit for rent in Myslym Shyri! The premises are located on the ground floor withi…
$186,353
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SERVICE SPACE 14 | FLOOR 1 en Tirana Municipality, Albania
SERVICE SPACE 14 | FLOOR 1
Tirana Municipality, Albania
Área 158 m²
Número de plantas 1
SERVICIO ESPACIO 14 Silencioso FLOOR 1📍 Dritan Hoxha Street, Tirana🔹 Superficie neta: 141,73…
Precio en demanda
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TekceTekce
Oficina 291 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 291 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 291 m²
Piso 1/9
🏢 Furnished office for sale in Delijorgji! In one of the most sought-after complexes in Tir…
$1,39M
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Oficina 20 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 20 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 20 m²
Número de plantas 9
Office space for sale – Islam Alla Street, Tirana Ideal location – in one of the most frequ…
$75,706
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Oficina 168 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 168 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
Piso 2/8
OFFICE FOR SALE IN THE BLOCK Office for sale in the heart of the block, near Brigada e VIII …
$545,084
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Oficina 168 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 168 m²
Tirana Municipality, Albania
Área 168 m²
Piso 5/14
Unidades en el proyecto Park Avenue de Orion Construction a New Boulevard. La unidad Open Sp…
$794,963
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Oficina 36 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 36 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 36 m²
Piso 4/3
Unit for sale at Willson Square, above "Repeat Fitness & Wellness Club" at Olympia Center, W…
$157,236
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Oficina 146 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 146 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 146 m²
Piso 2/8
Roadside office for sale in Laprake. The environment is spread over an area of 146 square me…
$337,765
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Oficina 82 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 82 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Área 82 m²
Piso 7/40
Centro ¡Una oficina a la venta!El entorno de oficinas se alquila en el Centro Uno, una de la…
$778,383
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Oficina 50 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 50 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 6/10
Office space for sale at the beginning of Kavaja Street at the Millennium Business Center. …
$419,295
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Oficina 131 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 131 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Piso 1/12
Se ofrece la oficina en venta muy cerca del centro de Tirana. Está en el primer piso de un n…
$554,522
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Oficina 127 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 127 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 127 m²
Piso 2/7
Roadside office for sale in Laprake. The environment is spread over an area of 127 square me…
$295,836
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