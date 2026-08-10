Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Tirana
  4. Comercial
  5. Restaurante, cafetería

Restaurantes en venta en Tirana, Albania

;
bienes raíces comerciales
125
oficinas
13
almacenes
23
tiendas
14
Mostrar más
Restaurante, cafetería Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Restaurante, cafetería 200 m² en Tirana Municipality, Albania
Restaurante, cafetería 200 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 200 m²
Número de plantas 10
Venta es un negocio funcional de bar-billiards, con una reputación bien establecida y client…
$46,588
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Restaurante, cafetería 240 m² en Tirana Municipality, Albania
Restaurante, cafetería 240 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 240 m²
Número de plantas 9
Ambiente comercial + Estacionamiento en Ali Demi
$223,624
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Restaurante, cafetería 82 m² en Tirana Municipality, Albania
Restaurante, cafetería 82 m²
Tirana Municipality, Albania
Área 82 m²
♪55.000💶Ubicación estratégica y muy accesible, cerca de la carretera principal y varias inst…
$62,911
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
TekceTekce
Restaurante, cafetería 139 m² en Tirana Municipality, Albania
Restaurante, cafetería 139 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 139 m²
Número de plantas 12
The restaurant is located in a strategic area of Tirana and enjoys a well-established name i…
$314,471
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Restaurante, cafetería 100 m² en Tirana Municipality, Albania
Restaurante, cafetería 100 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 5
We have Bar-Cafe business premises for sale located near the new market • Surface area: 100…
$698,825
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir