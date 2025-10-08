Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Tirana
  4. Comercial
  5. Negocio listo

Negocio en Venta en Tirana, Albania

bienes raíces comerciales
17
restaurantes
3
Negocio listo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Negocio listo 90 m² en Tirana Municipality, Albania
Negocio listo 90 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 1/5
A fully equipped and operational aesthetic business is offered for sale, located in one of t…
$34,941
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir