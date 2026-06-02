Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Residencial
  4. Dúplex
  5. Vistas al mar

Dúplex del mar en venta en Albania

;
Tirana
12
Orikum
13
Vlora
3
Himare
5
Mostrar más
Dúplex Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Dúplex 2 habitaciones en Radhime, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Radhime, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
Dúplex de lujo con piscina en venta en Radhime, Vlorë, Albania. Disfrute de un estilo de vid…
$251,648
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
English, Italiano
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Albania

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir