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Hoteles en venta en Bashkia Vlore, Albania

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Orikum
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15 propiedades total found
HOTEL FOR SALE IN RADHIME,VLORA,ALBANIA! en Radhime, Albania
HOTEL FOR SALE IN RADHIME,VLORA,ALBANIA!
Radhime, Albania
Área 2 470 m²
Número de plantas 4
Venta: Hotel de 4 pisos con terraza usable, 1 planta sótano, piscina, parque infantil y muro…
$5,16M
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Century 21 Marina
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Hotel en Bashkia Vlore, Albania
Hotel
Bashkia Vlore, Albania
Hotel en venta en Cold Water, con una maravillosa vista al mar. El hotel tiene 1 planta, don…
$1,92M
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NEXT REAL ESTATE
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Hotel 300 m² en Bashkia Vlore, Albania
Hotel 300 m²
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Área 300 m²
Estamos vendiendo Hoteles en Londres, Vlora.En una de las zonas más élites y turísticas de l…
$1,72M
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Investment Realty Group
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TekceTekce
HOTEL FOR SALE IN VLORE! en Bashkia Vlore, Albania
HOTEL FOR SALE IN VLORE!
Bashkia Vlore, Albania
Área 602 m²
Número de plantas 4
El hotel está situado en una zona con alto tráfico peatonal, muy cerca del bulevar Vlore-Ske…
$1,76M
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Century 21 Marina
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Hotel 2 200 m² en Radhime, Albania
Hotel 2 200 m²
Radhime, Albania
Área 2 200 m²
Exclusivo hotel en venta en Radhimë, Vlorë, en una de las zonas turísticas más buscadas y de…
$4,69M
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NEXT REAL ESTATE
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Hotel 397 m² en Orikum, Albania
Hotel 397 m²
Orikum, Albania
Área 397 m²
El hotel está en venta en una zona perfecta con una fantástica vista al mar y la ciudad, ent…
$424,585
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La mejor inversión empresarial en Albania: hotel en venta en el centro de Vlora, cerca de la playa y el paseo marítimo. en Bashkia Vlore, Albania
La mejor inversión empresarial en Albania: hotel en venta en el centro de Vlora, cerca de la playa y el paseo marítimo.
Bashkia Vlore, Albania
Área 772 m²
Número de plantas 5
Hotel de lujo en venta en Vlora, Albania. - Gran inversión con alta rentabilidad, cerca de l…
$2,35M
VAT
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Albania Property Group
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Hotel 300 m² en Bashkia Vlore, Albania
Hotel 300 m²
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 300 m²
Piso 2/8
Shesim Hotel on the Lungomare, Vlora. In one of the most elite and tourist areas of the cit…
$1,75M
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Investment Realty Group
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🔑🏨 3-STORY HOTEL FOR SALE IN CENTRAL, VLORA en Bashkia Vlore, Albania
🔑🏨 3-STORY HOTEL FOR SALE IN CENTRAL, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Área 800 m²
Número de plantas 3
🔑🏨 Hotel de 3 pisos para la venta en CENTRAL, VLORA💰 PRECIO DE VENTA: 2,500,000 EURO📌 PROPER…
$2,88M
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DES Real Estate
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𝗛𝗢𝗧𝗘𝗟 𝗙𝗢𝗥 𝗦𝗔𝗟𝗘 𝗢𝗡 𝗧𝗛𝗘 𝗖𝗢𝗔𝗦𝗧𝗟𝗜𝗡𝗘 𝗢𝗙 𝗩𝗟𝗢𝗥𝗔 - 𝗔𝗟𝗕𝗔𝗡𝗜𝗔. en Bashkia Vlore, Albania
𝗛𝗢𝗧𝗘𝗟 𝗙𝗢𝗥 𝗦𝗔𝗟𝗘 𝗢𝗡 𝗧𝗛𝗘 𝗖𝗢𝗔𝗦𝗧𝗟𝗜𝗡𝗘 𝗢𝗙 𝗩𝗟𝗢𝗥𝗔 - 𝗔𝗟𝗕𝗔𝗡𝗜𝗔.
Bashkia Vlore, Albania
Área 300 m²
Número de plantas 2
Hotel en venta.📍 Línea frontal en el paseo marítimo.🌊 Vista al mar.⛱️ A sólo 50 metros de la…
Precio en demanda
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Hotel 888 m² en Bashkia Vlore, Albania
Hotel 888 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 888 m²
For sale: A 6-story building, each floor offering 148 m² of versatile space, ideally located…
$1,42M
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Hotel 337 m² en Bashkia Vlore, Albania
Hotel 337 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 337 m²
Situado a pocos pasos del casco antiguo, este hotel totalmente funcional ofrece una rara mez…
$3,05M
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HOTEL FOR SALE, IN VLORA WITH SEA VIEW! en Bashkia Vlore, Albania
HOTEL FOR SALE, IN VLORA WITH SEA VIEW!
Bashkia Vlore, Albania
Área 410 m²
Número de plantas 1
Hotel funcional en venta en una de las zonas más preferidas de Vlora "Uji i Ftohtë", Lungoma…
$1,58M
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Hotel 1 000 m² en Bashkia Vlore, Albania
Hotel 1 000 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 1 000 m²
Los apartamentos están situados en el lado sur de la ciudad de Vlora, en Uja i Ftohte, que o…
$1
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🔑🏨 HOTEL FOR SALE IN TRANSBALKANIKE, VLORA. 📍 Near Big Market en Bashkia Vlore, Albania
🔑🏨 HOTEL FOR SALE IN TRANSBALKANIKE, VLORA. 📍 Near Big Market
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 150 m²
🔑🏨 HOTEL DE VENTA EN TRANSBALKANIKE, VLORA.📍 Cerca de Big Market🏨 Este hotel representa una …
$341,182
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