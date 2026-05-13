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Hoteles en venta en Orikum, Albania

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4 propiedades total found
HOTEL FOR SALE IN RADHIME,VLORA,ALBANIA! en Radhime, Albania
HOTEL FOR SALE IN RADHIME,VLORA,ALBANIA!
Radhime, Albania
Área 2 470 m²
Número de plantas 4
Venta: Hotel de 4 pisos con terraza usable, 1 planta sótano, piscina, parque infantil y muro…
$5,16M
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Agencia
Century 21 Marina
Idiomas hablados
English, Deutsch, Polski, Français
Hotel Frente Al Mar En Venta En Vlore Albania en Orikum, Albania
Hotel Frente Al Mar En Venta En Vlore Albania
Orikum, Albania
Área 750 m²
Número de plantas 3
Hotel de lujo en venta en Vlora, Albania. Esta es una oportunidad única para adquirir un hot…
$942,192
VAT
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Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
English, Italiano
Hotel 397 m² en Orikum, Albania
Hotel 397 m²
Orikum, Albania
Área 397 m²
El hotel está en venta en una zona perfecta con una fantástica vista al mar y la ciudad, ent…
$424,585
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Hotel 2 200 m² en Radhime, Albania
Hotel 2 200 m²
Radhime, Albania
Área 2 200 m²
Exclusivo hotel en venta en Radhimë, Vlorë, en una de las zonas turísticas más buscadas y de…
$4,69M
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Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
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