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Атланта

Austria, Viena
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Company type
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
1992
En la plataforma
En la plataforma
5 años 10 meses
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Українська
Horas de trabajo
Cerrado ahora
Sobre la agencia

ROTH & SCHILD es una agencia inmobiliaria internacional y una empresa de inversión y construcción con una historia de 30 años. Nuestra empresa se ocupa de todo el espectro de transacciones inmobiliarias: compra y venta de bienes inmuebles residenciales ( apartamentos, apartamentos, habitaciones, casas ), alquiler de bienes inmuebles residenciales, venta de terrenos, compra y venta de bienes inmuebles comerciales ( oficinas, almacenes, locales industriales, venta de un negocio listo para usar ), arrendamiento de bienes inmuebles comerciales en los siguientes países: Austria, España, Alemania, Georgia, Turquía, Ucrania, Hungría, Francia, República Checa, Eslovaquia. La lista de países está en constante crecimiento. Le ayudaremos a encontrar y comprar bienes inmuebles para usted en cualquier lugar de Europa en los términos más favorables.

Nuestro objetivo es el bienestar de nuestros clientes.

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