ROTH & SCHILD es una agencia inmobiliaria internacional y una empresa de inversión y construcción con una historia de 30 años. Nuestra empresa se ocupa de todo el espectro de transacciones inmobiliarias: compra y venta de bienes inmuebles residenciales ( apartamentos, apartamentos, habitaciones, casas ), alquiler de bienes inmuebles residenciales, venta de terrenos, compra y venta de bienes inmuebles comerciales ( oficinas, almacenes, locales industriales, venta de un negocio listo para usar ), arrendamiento de bienes inmuebles comerciales en los siguientes países: Austria, España, Alemania, Georgia, Turquía, Ucrania, Hungría, Francia, República Checa, Eslovaquia. La lista de países está en constante crecimiento. Le ayudaremos a encontrar y comprar bienes inmuebles para usted en cualquier lugar de Europa en los términos más favorables.
Nuestro objetivo es el bienestar de nuestros clientes.