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Immotrading GmbH

Austria, Wels
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Agencia inmobiliaria
En la plataforma
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5 años 5 meses
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Página web
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immotrading.ru/
Sobre la agencia

ImmoTrading es una empresa austriaca bien establecida, un socio confiable en el mercado inmobiliario residencial. Durante mucho tiempo, la compañía ha estado trabajando exitosamente con instalaciones de alta calidad en Austria, Hungría y los Emiratos Árabes Unidos. Nuestros clientes y nuestros socios son propietarios de viviendas, inversores individuales e institucionales que han estado tratando con nuestra empresa durante más de 15 años.

Lo que nos distingue es un enfoque reflexivo e integral. Gracias a muchos años de experiencia en el mercado inmobiliario europeo y un enfoque personal para cada uno de nuestros clientes, logramos proporcionar servicios de alta calidad. Incluso los clientes más exigentes estarán satisfechos con los resultados de nuestro trabajo. El equipo de ImmoTrading habla ruso, inglés, alemán y húngaro. ¡Estaremos encantados de apoyarlo en el proceso de compra o venta de bienes inmuebles residenciales y comerciales en su idioma nativo!

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