Агентство русскоязычных риэлторов

Ofrecemos una amplia gama de servicios inmobiliarios en Portugal. Seleccionamos propiedades basadas en sus necesidades, incluyendo encontrar instalaciones fuera del mercado, evaluar el estado de los objetos por más de 10 parámetros: calidad y amistad ambiental, estado de las redes de ingeniería, oportunidades de redesarrollo, gravamen y restricciones, pureza legal, accesibilidad de ubicación y transporte, infraestructura social y comercial, atractivo para las inversiones. Estamos preparando proyecciones. Ayudamos a solicitar una hipoteca – aplicamos a varios bancos a la vez, ayuda a acelerar la toma de decisiones. Asesoramos sobre las matices de la tributación y emitimos un número fiscal portugués. Proporcionamos apoyo jurídico completo a las transacciones. Banco de Portugal está autorizado para abrir cuentas y emitir préstamos. Employees received professional training at the Institute of Banking Education IFB. Licencia 0006376. La responsabilidad profesional está asegurada por Hiscox.
Venta, compra, selección de inmuebles residenciales y Klmmer