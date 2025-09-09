  1. Realting.com
  2. Vereinigte Staaten von Amerika
  3. Miami
  4. Wohnquartier Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Wohnquartier Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$528
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28493
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 45m2, na cetvrtom spratu stambene zgrade, u City Keju.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.   Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking.   Stan je useljiv od 01.05.2025 godine.   Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit! 

Standort auf der Karte

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$704
Wohnviertel Stan 135 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$763
Wohnviertel Stan 58 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$221,813
Wohnviertel Stan 69 m² na Izdavanje – Ljubović, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$645
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Tivat
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$1,291
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$528
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 58 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Wohnviertel Stan 58 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Wohnviertel Stan 58 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Wohnviertel Stan 58 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Wohnviertel Stan 58 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 58 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Wohnviertel Stan 58 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$221,813
Prodaje se jednosoban stan povrsine 58m2. Udaljen je od hotela Splendid 200m. U sklopu novog hotelskog kompleksa sa 4 zvjezdice. Stan ima prelijep pogled na more. Kompletno opremijen namjestajem i tehnikom • Garano mjesto; Kupac je oslobodjen placanja poreza od 3% na promet nepokretnosti. Ko…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Wohnviertel Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Wohnviertel Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Wohnviertel Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Wohnviertel Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Alle anzeigen Wohnviertel Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Wohnviertel Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$322,743
The fully equipped apartment is located in an attractive part of the Old Bakery complex. It is located on the third floor of a building with excellent structure and organization, overlooking the courtyard. The possibility of purchasing an additional garage space
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 93 m² na Prodaju – Master Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 93 m² na Prodaju – Master Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 93 m² na Prodaju – Master Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 93 m² na Prodaju – Master Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 93 m² na Prodaju – Master Kvart, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 93 m² na Prodaju – Master Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 93 m² na Prodaju – Master Kvart, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$1,760
Izdaje se namješten i luksuzno opremljen, trosoban stan, od 93m2, na cetvrtom spratu stambene zgrade, u Master kvartu.     Struktura: ulzni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, dva kupatila, veseraj i terasa.     Posjeduje multi split sistem. Nalazi se u zgradi novo…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Staaten von Amerika
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
09.09.2025
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
16.05.2025
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
14.05.2025
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
03.02.2025
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
09.10.2024
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
18.09.2024
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
31.10.2022
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
Alle Veröffentlichungen anzeigen