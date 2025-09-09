  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Three bedroom apartment of 100sq.m - 4th of July

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
$25,819
ID: 28672
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

Über den Komplex

An apartment of 100m2 is available for sale. It is located in an excellent location, on 4. Jula Street in the Zetagradnje building. The price includes two garage spaces as well as a storage room of 8m2.

Standort auf der Karte

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
